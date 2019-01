Huldrych Zwingli war in diesen Tagen omnipräsent, in der Werbung, in den Medien, der historische Stellenwert des Zürcher Reformators wurde rauf- und runter beleuchtet. Das alles ist jedoch noch keine Garantie für einen Kinoerfolg.

Jetzt, nach dem Startwochenende, lässt sich für «Zwingli» Erfreuliches bilanzieren: Gut 28000 Zuschauer wollten den Historienfilm von Stefan Haupt sehen, das bedeutet Platz 1 in den Wochenend-Charts – noch vor dem Hollywood-Thriller «Glass» oder dem britischen Kostümdrama «Mary, Queen of Scots».