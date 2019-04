Produzenten fordern 20-Prozent-Quote für Schweizer Filme

Hintergrund der Diskussion ist die Frage, wie die Schweizer Filmbranche auf die Digitalisierung reagieren soll. Schon jetzt ist für viele Produktionsfirmen nach dem Kinostart die Auswertung auf Video-on-Demand-Diensten zentral. Wie stellen sie sicher, dass ihre Filme und Serien künftig dort verfügbar sind, wo die Leute streamen, also zum Beispiel auch auf Netflix? Und schaffen es Schweizer Autoren und Regisseure, das Potenzial von Streamingplattformen zu nutzen und international anschlussfähige Stoffe zu entwickeln?

Auf Kooperationen setzen

Ein Weg, wie das gehen könnte: Koproduktionen zwischen Streamingdiensten und Fernsehanstalten, bei denen oft auch lokale Produktionsfirmen involviert sind. Anfang Jahr haben in Wien die Dreharbeiten zu «Freud» begonnen, einer neuen Serie von ORF und Netflix. In Italien gibt es die Mafia-Serie «Suburra», entwickelt von RAI und Netflix, die auf beiden Kanälen zu sehen ist. In der Schweiz sind bislang keine vergleichbaren Projekte zustande gekommen. Bei «Private Banking» von Bettina Oberli fanden Diskussionen statt, das Vorhaben scheiterte aber offenbar daran, dass sich Netflix mehr als zwei Teile gewünscht hatte.

Grundsätzlich sei SRF an einer Zusammenarbeit mit internationalen Partnern interessiert, sagt Urs Fitze, der dort den Bereich Fiktion leitet. «Wir wollen mit unseren Serien auch auf dem internationalen Markt erfolgreich sein.» SRF und die Produktionsfirma Contrast nahmen an der letzten Berlinale erstmals am Serien-Pitching teil und präsentierten dort die historische Serie «Davos», für die sie nach europäischen Partnern suchten. Laut Fitze ist es nicht ausgeschlossen, dass man bei «Davos» später auch mit einer Streamingplattform zusammenarbeiten wird.

Netflix sucht angeblich das Gespräch mit Schweizer Netzwerken.

Produzent Peter Reichenbach findet solche Deals zwischen Plattformen und Fernsehsendern problematisch: «In gewisser Weise sind das ja Konkurrenten.» In Deutschland ziehe sich das ZDF immer stärker aus dem Geschäft zurück, da es dem Sender wenig bringe, wenn er beispielsweise eine Serie erst nach dem Start bei einem Streamingdienst zeigen kann. Kommt hinzu, dass die SRG ab 2020 ihre eigene digitale Plattform lanciert. Laut Generaldirektion soll sie eine Schweizer Perspektive in die Streamingwelt einbringen, denn diese hätten internationale Anbieter «natürlich nicht». Trotzdem sei man offen gegenüber Partnerschaften mit anderen Plattformen. «Inwieweit allerdings für kleinere Märkte solche Projekte überhaupt realistisch und nachhaltig sind, ist eine andere Frage.»

«Zusammen mit den grösseren Produzenten hat die SRG zweifellos ein Monopol», findet Regisseur Samuel Schwarz. Foto: Doris Fanconi

Samuel Schwarz, Regisseur von transmedialen Projekten wie «Polder», sieht ein anderes Problem, wenn es um die Rolle des Schweizer Fernsehens geht. «Zusammen mit den grösseren Produzenten hat die SRG zweifellos ein Monopol. Sie ist eine der grössten Swissness-Maschinen des 21. Jahrhunderts.» Die Realitäten auf dem Markt hätten sich aber längst verschoben, heute müsse man auch Stoffe mit grösserer Reichweite entwickeln – «international konzipierte Serien mit 40-Millionen-Budget für ein junges, genre­affines Publikum». Die SRG als Schleusenwart könnte Anreize schaffen, dass innovativer produziert werde, Storylabs und international bestückte Writer’s Rooms ins Leben rufen. «Solange aber die Redaktionen von der SRG-Geschäftsleitung gezwungen werden, Stoffe für Gartenzwerge anzuliefern, überträgt sich diese Verzwergung auch auf die Autoren (-innen) und Produzenten (-innen).»

Ist der Markt zu klein?

Schwarz stört sich daran, dass die Interessen der SRG mit jenen der Filmproduzenten gleichgesetzt werden. An einem Anlass des Schweizer Fernsehens im Februar hätten namhafte Produzenten die Anwesenden sozusagen zu einem «Patriot Act» eingeschworen – zu einem «Wir», das sich gegen die international tätigen Plattformen wehren und zusammenhalten soll. Dabei hätten laut Schwarz viele Produzenten, Autoren und Schauspieler ein Interesse daran, dass das «SRG-Storytelling-Monopol» eine «starke Konkurrenz» erhalte und Streamingdienste hierzulande in Erzählstoffe und technologische Innovationen investieren würden.

Interessieren sich Netflix und und ähnliche Dienste überhaupt für die Schweiz? Laut einem Netflix-Sprecher beobachten sowohl die deutschen wie auch die französischsprachigen Content-Manager die Kinostarts und Fernsehsendungen aus der Schweiz «genau». Im Lauf des Jahres wolle Netflix auch Gespräche mit Schweizer Netzwerken intensivieren, «um das Potenzial für Koproduktionen im Markt zu ermitteln». Mit Netzwerken sind etwa Film- und TV-Produktionsfirmen gemeint.

Joël Jent gehört zu jenen Produzenten, die immer wieder den Kontakt zu Streamingservices suchen. Seine Erfahrung: Es sei sehr schwierig, an die Leute heranzukommen. 2016 habe er am Filmfestival in Cannes ein Seminar mit dem Titel «Coproducing with Netflix» besucht. «Das einzige Problem dabei war, dass Netflix kurzfristig abgesagt hatte.» Anfragen blieben generell unbeantwortet. Als Markt sei die Schweiz nicht relevant genug.