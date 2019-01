Soll der Held einen Song der Thompson Twins hören oder ein Stück aus einer Best-of-Compilation? Als Zuschauer kann man für ihn auswählen. Aber Vorsicht: Musik wirkt prägend, vor allem, wenn man wie der junge Stefan Butler (Fionn Whitehead) in den Achtzigern lebt, sein eigenes Computerspiel unters Volk bringen will und wider Erwarten von einem Start-up-Unternehmen alle Freiheiten zugesichert bekommt, um dieses fertigzustellen. Was nun: Bürostelle annehmen oder auf seiner Unabhängigkeit beharren?