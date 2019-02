Und Spike Lee gewann mit der Ku-Klux-Klan-Satire «BlackKklansman» seinen allerersten Oscar – den er mit seinen Co-Autoren in der Kategorie Bestes Adaptiertes Drehbuch teilte. Auf der Bühne sprang der Regisseur dem Präsentator Samuel L. Jackson in die Arme und erinnerte in der Dankesrede an «unsere Vorfahren, die vor 400 Jahren aus Afrika geraubt und versklavt wurden». Lee appellierte an das moralische Gewissen der Zuschauer und verwies auf die Präsidentschaftswahlen 2020, bei denen eine Entscheidung zwischen «Liebe und Hass» gefordert sei.

Kostümbildnerin Ruth E. Carter («Black Panther») gewann als erste Afroamerikanerin in ihrer Kategorie. Foto: Kevin Winter/AFP.

Man hätte da auch einfach aufhören können, aber dann hielt die Oscar-Show 2019 doch noch eine schlechte Pointe bereit: «Green Book», die Buddy-Komödie über einen schwarzen Jazzpianisten und seinen prolligen weissen Chauffeur in den rassistischen Südstaaten der 60er-Jahre, wurde als bester Film geehrt.

Viggo Mortensen (links) und Mahershala Ali in «Green Book».

Monatelang drehte eine Debatte über diese als weichgespült kritisierte Tragikomödie. Die Angehörigen des echten Pianisten bemängelten, die Macher hätten sich nie für ihre Sicht auf die Geschehnisse interessiert. Die Produzenten schrieben aufgebrachte Mails an Journalisten, die es wagten, die angeblich antirassistische Haltung von «Green Book» auseinanderzunehmen. Unter Kritikern wurden Erinnerungen an Paul Haggis’ «Crash» wach, bester Film 2006 und auch so eine Versöhnungsfantasie über die Rassengrenze hinweg.

Aber bei den Oscars stand am Ende dann doch eine Gruppe von weissen Produzenten auf der Bühne. Wenn man einmal auf die Oscar-Show 2019 zurückschaut, wird man vielleicht sagen, dass hier die Zeit des Übergangs besonders deutlich hervorgetreten sei. Die Zeichen der neuen Zeit hat die Akademie eigentlich bereits erkannt. Aber noch entschieden sich ihre Mitglieder für einen Film, der wirkt, als sei er vor 30 Jahren gedreht worden.

War also doch noch sehr lebendig, der Spirit des Showbusiness.