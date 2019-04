Oscars drohen bei Netflix-Ausschluss ein Verfahren

Doch gibt es Bestrebungen, dass sich dies nicht mehr wiederholen könnte. US-Regisseur Steven Spielberg, der im Board of Governors der Academy sitzt, hält wenig von Filmen, die zuerst auf Streamingplattformen gezeigt werden. Er hat sich daher dafür ausgesprochen, dass nur Filme prämiert werden können, die auch in den Kinos gespielt werden. Streamingstreifen sollen daher künftig von den Oscars ausgeschlossen werden.

US-Regisseur Steven Spielberg: Gegen Netflix bei den Oscars.

Die US-Justizbehörde Department of Justice (DOJ) hat der Academy nun aber in einem Brief davon abgeraten, wie «Variety» berichtet. Das Branchenblatt des US-Showbiz schreibt, dass den Oscars sonst ein kartellrechtliches Verfahren drohen könnte.

Marktverzerrung befürchtet

Dies, weil die US-Justizbehörde befürchtet, dass die Academy neue Regeln einführen könnte, welche systematisch bestimmte Marktteilnehmer ausschliessen könnte. Ein fairer Wettbewerb wäre dann nicht mehr gegeben. Sollten künftig Filme von den Oscars ausgeschlossen werden, die nur über Streamingdienste angeboten werden, und die Anbieter darunter leiden, wäre das ein systematischer Nachteil für diese Unternehmen.

Die Academy habe auf das Schreiben bereits geantwortet, so ein Sprecher gegenüber «Variety». Die nächste Sitzung der entscheidenden Gremien finde am 23. April statt. Dann werde auch darüber entschieden werden, ob neue Regeln eingeführt werden sollten.

Netflix sieht sich selbst als Alternative für Filmfans, die keinen Zugang zu Kinos haben. Das Unternehmen sorge dafür, dass Filmemacher neue Kanäle erhielten, um ihre Kunst zu teilen.

We love cinema. Here are some things we also love:-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters -Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time-Giving filmmakers more ways to share art These things are not mutually exclusive.

— Netflix Film (@NetflixFilm) 4. März 2019