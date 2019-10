«Oder wir sagen einfach, dass das System völlig verfault ist?»

Die Dramaturgie ist so: Es beginnt furchtbar und wird schlimmer. Am 30. Oktober 2015 sterben im Musikclub Colectiv in Bukarest 28 Menschen in einem Feuer; der Club hatte eine Betriebsgenehmigung erhalten, ohne dass die Feuerwehr je ein O.K. erteilt hat. Die Demonstrationen, die folgten, zwangen die rumänische Regierung zum Rücktritt.

Weniger bekannt ist, dass später 38 Brandopfer in den Spitälern starben, darunter auch Konzertbesucher, die nur auf einem kleinen Teil ihres Körpers Brandwunden aufwiesen. Wie kann so etwas passieren?

Jetzt wird der Film richtig gross

Auftritt Catalin Tolontan, Journalist bei einer Sportzeitung. Ein sympathischer Mann, aber nicht unbedingt ein Anwärter auf den Pulitzerpreis. Tolontan beginnt mit der Recherche, nachdem er gehört hat, dass Multiresistenzkeime verantwortlich dafür waren, dass so viele Patienten mit Verbrennungen in Krankenhäusern starben. Die Ursache war also eine Spitalinfektion, die angesichts der EU-Regeln, denen sich Rumänien zu unterwerfen hat, nicht in dieser Häufung auftreten sollte.

Tolontan und die Kollegen von der «Gazeta Sporturilor» finden heraus, dass die in der Intensivstation verwendeten Desinfektionsmittel zehnfach verdünnt wurden, ihre Wirkung war gleich null. Sie enthüllen, dass der Chef des Desinfektionsmittelherstellers Spitalmanager bestochen hat, damit diese die Regale mit seinen Produkten füllen. Die Recherche verwandelt sich in eine detektivische Ermittlung, die Journalisten observieren im Auto mit Teleobjektiven und überführen am Ende einen Klinikleiter der Veruntreuung.

Was wir da sehen, ist der tollkühne Versuch, ein korruptes System aus dem Inneren zu sprengen.

Das ist aber nur die halbe Geschichte, und hier wird «Colectiv» richtig gross. Die andere Hälfte handelt vom neuen Gesundheitsminister, der nach den Skandalen das Vertrauen wiederherstellen soll. Vlad Voiculescu ist ein junger, ruhiger Mann, er erlaubt dem Regisseur sogar, die Kamera bei seinen Sitzungen laufen zu lassen.

Da sehen wir jetzt den naiv-tollkühnen Versuch, ein korruptes System aus dem Inneren zu sprengen. Wir erfahren von Spitalmanager-Zertifikaten, die man per Post erhält, wenn man genug Bestechungsgeld zahlt, von Zulassungen für Labore, die auf politischen Druck hin erteilt wurden. Voiculescu geht bei allem ungläubigen Staunen bald einmal auf, dass er einen Preis zahlen wird für seine Aufräumarbeiten. Die Attacken seines politischen Gegners sind dann gerade deswegen so skrupellos, weil sie mit der Menschlichkeit argumentieren.