Nur die Krabben dürfen gehen

Eine Frau sitzt in einem hellen Raum, vor ihr steht eine Kiste gefüllt mit Sand. Sie stellt kleine Plastikfiguren darin auf, legt ein Boot auf eine Stelle, die sie freigewischt hat. Jemand fällt ins Wasser, an Land ein Soldat, der schiesst. «Das ist das Leben, das wir zurückgelassen haben», sagt sie der Therapeutin. Die Frau ist Protagonistin des Dokumentarfilms «Island of the Hungry Ghosts». Sie wird in Australien in einem Asylzentrum festgehalten.