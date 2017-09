Ninja mit Charme

Lego-Ninjago sind ein Phänomen. Die Ende 2010 erstmals als Spielfiguren eingeführten Ninjas sind nicht nur Dauerbrenner in den Spielwarenabteilungen, sondern in mittlerweile sieben Staffeln längst auch zu Fernsehstars avanciert. Es gibt eine eigene Ninjago-Zeitschrift. Und Ninjago-Fahrgeschäfte zählen zu den Hauptattraktionen in den Lego-Themenparks.

Ursache und Wirkung lassen sich bei dieser raffinierten Werbestrategie kaum auseinanderdröseln. Zumal es anders als bei den Lego-Filmen zu Batman oder Star Wars keine berühmten Vorlagen gibt. Sind die Ninjago-Figuren also wegen der Serie beliebt oder umgekehrt? Und ist «The Lego Ninjago Movie» nur die jüngste Ausgeburt eines rastlos wuchernden Franchise? Wobei man dann schon gerne wüsste, was eigentlich das filmische Geheimnis dieses Erfolges ist.

Mit Lego improvisieren

«The Lego Movie» hat vorgemacht, wie man mit ungelenken, fingerlosen Plastikfiguren einen charmanten und quicklebendigen Film zaubern kann: indem man die optischen Fesseln als Chance begreift. In der Kinogeschichte entstanden die innovativsten, fantasievollsten Werke oft gerade dann, wenn es zu improvisieren galt. Sei es aufgrund eines begrenzten Budgets, wegen der Zensur oder wegen selbstauferlegter Dogmen und Regeln.

Im Falle von Lego ist es die Baukastenanatomie der Helden, die ein visuelles Feuerwerk erschwert, weshalb sich die Filmemacher ganz besonders um Dialoge, Geschichten und ihre Charaktere bemühen. Vielleicht auch deshalb gehören die Lego-Fernsehfilme und -Serien zum Originellsten und Lustigsten, was an computeranimierter Kinderunterhaltung derzeit über die Bildschirme rauscht.

Auf der Leinwand versucht nun also «The Lego Ninjago Movie» in die Fussstapfen von «The Lego Movie» zu treten. Ganz ausfüllen kann der Film sie nicht. Der 3-D-Animationsstreifen erzählt, wie aus den Teenagern Kai, Jay, Cole, Zane, Nya und Lloyd sechs Ninjas werden, die angeführt von Master Wu (gesprochen von Jackie Chan, der in einer kurzen Rahmenhandlung auch vor die Kamera tritt) das Fantasiereich von Ninjago gegen den bösen Lord Garmadon und dessen Kreaturen verteidigen. Dafür begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise, während der sie magische Kräfte freilegen, die tief in ihrem Innern schlummern. Lloyd, der grüne Ninja, muss zudem damit klarkommen, dass er der Sohn von Garmadon ist.

Spannung und Klischees

Das sechsköpfige Drehbuchautorenteam um die beiden Regieneulinge Paul Fisher und Bob ­Logan entwickelt diese Selbst­findungsodyssee mit einer ordentlichen Prise Ironie, reichlich Sprachwitz und jeder Menge Slapstick-Action. Auch wenn die Gags längst nicht so zünden wie in «The Lego Movie» geht der Mix aus Spass und Spannung wunderbar auf. Jedenfalls so lange, bis der mit feinem schwarzem Humor behutsam aufgebaute Vater-Sohn-Konflikt am Ende doch arg klischeehaft abgewickelt wird.

Der Film läuft im Kino. (Berner Zeitung)