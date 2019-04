Dekadent, surreal, ekstatisch

Dem Zuschauer kann es passieren, dass er bei so viel altlinker Kritik an der totalitären Warengesellschaft das Gegenteil von dem sieht, was Labhart vorführen will. Wenn von der gefüllten U-Bahn in Tokio auf Bilder von Nutzvieh umgeschnitten wird, verspürt man ebenfalls ein Gefühl zwischen Revolte und Resignation, allerdings gilt es dem Film selbst. Andere Aufnahmen haben eine geradezu ekstatische Qualität, sodass die Welt eine Schönheit zurückgewinnt. Der Ausflug im Geländewagen über die Dünen von Dubai beispielsweise: schon reichlich dekadent, aber gleichzeitig ein Anblick von surrealer Pracht.

«Passion» aber bleibt bei alledem irre unerbittlich und zeigt die Monumente des Scheiterns einer Utopie, die laut Labhart nur manchmal noch aufblitze. Die Bilanz eines bewegten Lebens produziert Entsetzen und Enttäuschung. Nie ändern sich die Verhältnisse, weil jeder Widerstand absorbiert wird. Anderseits, wenn er jetzt an die Klimademos gehe und die Jugendlichen «Wem sini Wält? Eusi Wält!» rufen höre: Dann habe er manchmal Tränen in den Augen, so Labhart.

Dabei ist «Passion» keinesfalls das weinerliche Bekenntnis eines Alt-68ers geworden, sondern eher ein phänomenologischer Versuch über die Herrschaftsmaschine, abgestützt in Theorie und Literatur. Man muss das nicht alles so sehen wie Labhart. Aber wenn man es sieht, ist es ziemlich überwältigend.

Heute Vorpremiere im Lunchkino, 12.15 Uhr. Um 20 Uhr Podium im Volkshaus mit Christian Labhart, Aktivist Jonas Kampus, Tamara Funiciello und Ökonom Gian Trepp zum Thema: «Haben es die ‹Alten› verbockt?». Im Kino ab 18. April.