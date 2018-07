«Mit Trump hat unser Film eine bittere Realität bekommen»

Darf man Witze über den Holocaust machen? Die amerikanisch-jüdische Regisseurin Ferne Pearlstein ist der Frage nachgegangen und hat für ihren Film «The Last Laugh» dazu Top-Komiker und jüdische Prominente befragt, darunter Sarah Silverman und Mel Brooks. Hauptfigur im Film ist eine 94 Jahre alte Holocaust-Überlebende. In der US-amerikanischen Variante von Netflix kann man «The Last Laugh» seit einer Woche anschauen.

Ist Ihr Film ein Erfolg?

Weltweit ist er bislang auf mehr als 100 Festivals gelaufen. Das ist durchaus ein grosser Erfolg. Aber bis heute haben wir ihn nicht in einem einzigen europäischen Land verkaufen können.

Der Film «The Last Laugh» von Ferne Pearlstein. Video: Youtube/The Last Laugh

Wie reagieren die Menschen?

Sehr unterschiedlich! In New York, wo der Humor von Mel Brooks populär ist, lachen die Zuschauer ständig. Bei der ersten Aufführung in München waren 300 Gäste im Raum, ich war vermutlich die einzige Jüdin, und es war sehr still im Kinosaal. Wir hatten schon geahnt, dass dies durchaus eine Reaktion sein würde, weil wir eine österreichische Praktikantin hatten, die manchmal während des Schnitts zum Zuschauen kam. Nicht ein einziges Mal hatte sie gelacht. Danach fragten wir sie: Hast du den Film gemocht? Sie sagte: Ich liebe euren Film! Warum sie denn dann kein einziges Mal gelacht habe, wollten wir wissen. Ich bin doch Österreicherin, sagte sie, ich darf doch nicht über solche Witze lachen!



Renée Firestone, die Holocaust-Überlebende, erzählt im Film, wie der Lagerarzt in Auschwitz, Josef Mengele, ihren Rachen untersucht und ihr sagt: «Wenn Sie den Krieg überleben, lassen Sie sich die Mandeln rausnehmen.» Im Film lacht Frau Firestone über diese Begegnung. Einem Deutschen bleibt da das Lachen im Halse stecken.

Renée Firestone ist ein ganz besonderer Mensch. Ein anderer Holocaust-Überlebender würde vielleicht gar keine Ironie sehen in dem Satz eines Mannes, der Juden selektiert und sich um das Wohlbefinden einer Jüdin Gedanken macht, wenn der Holocaust erst einmal beendet ist. Für Frau Firestone ist Humor ein Rettungsanker im Leben gewesen, bis heute.

War es für Sie schwierig, den Film überhaupt zu realisieren?

Es war unmöglich, für unseren Film Geld zusammenzubekommen. Alle sagten, super Idee, tolles Projekt! Lass uns wissen, wenn ihr noch jemanden habt, der mitfinanziert. Sogar einer der wagemutigsten, frechsten amerikanischen Komiker sagte: «Ich möchte deinen Film nicht produzieren, aber ich hoffe, ihr schafft es.» Niemand konnte voraussagen, wie die Reaktionen des Publikums sein würden, deshalb wollte niemand ein Risiko eingehen. Am Ende war es eine jüdische Frau, die unseren Film grösstenteils finanziert hat, eine mit sehr grossem Sinn für Humor.

Gibt es Grenzen des Humors, die nicht überschritten werden dürfen?

Ich denke, ja. Da, wo Humor böse gemeint ist, wenn er keinen anderen Zweck erfüllt, als jemanden fertigzumachen. Als wir den Film drehten, haben wir auch Witze mitbekommen wie den, wo nach dem Unterschied zwischen einer Pizza und einem Juden gefragt wird. Die Antwort erspare ich Ihnen. Solche Witze erfüllen keinen Zweck, sie sind nur destruktiv und böse, deshalb kommen sie nicht in unserem Film vor. Es gibt aber auch Witze im Film, die für mich diese Grenze überschreiten.

Welche?

Etwa den der jüdischen Komikerin Sarah Silverman, die in den USA von Holocaust-Überlebenden kritisiert und von jüngeren Juden gefeiert wird. Bei dem Witz, den wir zeigen, liefert sie sich mit ihrer Schwester einen Wettbewerb darum, wer die bessere Idee für ein Holocaust-Mahnmal hat. Silverman nennt ihres: «Wowschwitz». Da muss ich mir immer die Augen zuhalten, so unwohl fühle ich mich.

Wie wird Ihr Film überhaupt in den USA aufgenommen?

Seit Donald Trump Präsident ist, hat der Film eine komplett andere Bedeutung erfahren. Wir zeigen im Film ja auch, wie Renée zu einer Gruppe von Schülern über Hitlers Aufstieg spricht. Sie erklärt, dass sie 1933, da war sie neun Jahre alt, ihren Vater gefragt hat, ob Hitler das wohl ernst meine mit der Tötung der Juden. Ihr Vater sagte: «Hör nicht auf diesen Komiker! Siehst du nicht, dass er ausschaut wie Charlie Chaplin? In ein paar Monaten wird er wieder verschwunden sein.» Renée sagt den Schulkindern dann sehr lakonisch: «Nun ja, mein Vater sollte nicht recht behalten.» Vor Trumps Präsidentschaft haben die Zuschauer diesen Moment im Film eigentlich kaum beachtet. Jetzt wird er jedoch von vielen als Ahnung und Faustschlag in den Bauch empfunden.



Wie würden Sie Trumps Humor beschreiben? Hat er einen?

Trump ist das perfekte Beispiel dafür, wie man Humor auf zerstörerische Art einsetzen kann. Er verhält sich wie ein mobbender Schuljunge, ein Bully, der sich über Behinderte lustig macht und rassistische Witze streut. Ein Präsident aber ist kein Schuljunge, und wenn der sich über Minderheiten lustig macht, öffnet er Rassisten und Neonazis die Türen. Deshalb haben wir ja jetzt auch diese Neonazis, die in Charlottesville marschieren. Diese Menschen gab es zwar auch schon vorher, aber sie wussten, sie können nicht so offen agieren. Wenn ihnen der Präsident der Vereinigten Staaten nun gewissermassen grünes Licht gibt, tun sie es natürlich. Unser Film hat eine bittere Aktualität bekommen. (Tages-Anzeiger)