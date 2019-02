Perrys Schlaganfall überschattete die zeitgleiche Ankündigung einer Neuauflage der TV-Kultserie «Beverly Hills, 90210», in der er als vielschichtige Figur von Dylan McKay eine der Hauptrollen gespielt hatte. Allerdings war unklar, ob Perry für eine Rolle in den neuen Folgen vorhergesehen war. In der veröffentlichten Liste von Schauspielern für die geplanten Episoden war er nicht aufgeführt.

Perry war zuletzt mit Dreharbeiten für weitere Folgen von «Riverdale» beschäftigt. Bei der auf einem Comicbuch basierenden Serie handelt es sich ebenfalls um ein Teenager-Drama. Perry spielt darin Fred Andrews, den Vater des Schülers Archie.

Interessante Neuauflage

Die Neuauflage von «Beverly Hills, 90210» wird nach Angaben von Fox die Form einer Mini-Serie mit sechs Folgen haben. Die Schauspieler sollen aber nicht wieder in ihre frühere Rollen schlüpfen. Vielmehr würden sie «Versionen von sich selbst» spielen, inspiriert von ihrem eigenen Leben und ihren Beziehungen, teilten die Produzenten mit.

Die Handlung der neuen Mini-Staffel: Die Schauspieler treffen sich 19 Jahre nach dem Dreh der letzten Folge über das Leben in dem Luxusvorort von Los Angeles – Postleitzahl 90210 – wieder. Einer von ihnen hat schliesslich die Idee, «Beverly Hills, 90210» neu aufzulegen.

Aus der ursprünglichen Serie dabei sein werden Gabrielle Carteris, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestley, Tori Spelling und Ian Ziering. Das Remake soll «90210» heissen. Das Original lief in Europa in den 90er Jahren mit grossem Erfolg bis April 2001.