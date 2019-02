Hier unten, in den Katakomben, die aber so was von überhaupt nicht nach Glamour aussehen, gibt es eine Umkleide für den jeweiligen Star einer Show, den Moderator einer Veranstaltung, den Hauptdarsteller einer Aufführung. Doch in dieser Woche, da ist kein Name an der Tür vermerkt. Zum ersten Mal seit 1989 wird es bei der Vergabe der Academy Awards vermutlich keinen Conférencier geben.

Die Moderation der Oscars ist eine der schwierigsten Aufgaben der Showbranche, weil diese Veranstaltung derart auf den Massenmarkt getrimmt ist, dass der Gastgeber möglichst vielen gefallen soll. Es gehört jedoch zu den mittelgrossen Erkenntnissen des Lebens, dass jemand, der allen gefallen möchte, am Ende niemandem gefällt.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat nach der Absage des Komikers Kevin Hart wegen homophober Twitter-Einträge keinen Ersatz gefunden, und das führt – neben anderem – dazu, dass die Leute in Hollywood vor der 91. Verleihung ein bisschen darüber nachdenken, was aus diesem einst so glamourösen Abend geworden ist.

Das alte Hollywood

Ein paar Meter von der Umkleide ohne Namen entfernt sitzt Paul Sandweiss in einem beigefarbenen Eisencontainer vor einem Mischpult mit ungefähr fünf Millionen Knöpfen und Reglern. Er ist seit mehr als 25 Jahren an dieser Veranstaltung beteiligt, mittlerweile ist er als «Audio Director» verantwortlich für alles, was am Sonntag zu hören sein wird.

Es hilft einem, die Unwägbarkeiten der Zukunft ein bisschen gelassener zu betrachten, wenn man schon ein bisschen was erlebt hat, und deshalb plaudert Sandweiss erst einmal über diese Peinlichkeit vor zwei Jahren, als «La La Land» zunächst fälschlicherweise als bester Film ausgerufen wurde: «Es hat dazu geführt, dass dieses Glas Rotwein, das ich mir nach jeder Oscar-Verleihung gönne, ein bisschen länger atmen konnte und deshalb umso köstlicher geschmeckt hat.»