Knacknüsse sind ihr Ding

Sara B. Weingart nimmt einen alten Ventilator in die Hand und lacht. «Ich bewahre vieles auf, schliesslich weiss ich nie, wann ich es wieder brauchen kann.» Weingart leidet nicht etwa an einer krankhaften Sammelsucht. Nein, sie denkt einfach schon an ihr nächstes Projekt – und vielleicht wird sie genau dann ein Geschenkpapier aus den 1970er-Jahren brauchen.

Die 46-jährige Bernerin ist Filmausstatterin – mit einer Vorliebe für historische Werke. Am Donnerstag kommt ihr neuester Film in die Kinos: «Il mangiatore di pietre». Und der Ventilator, den sie gerade in der Hand hält, war für diese Romanverfilmung wieder einmal im Einsatz.

Authentische Brösmeli

So gut organisiert Weingart in ihrem Lager ist, sobald sie redet, wirds wilder. Da ist die Kreativität spürbar, die es zweifellos für ihren Beruf braucht. Da schlagen die Gedanken Purzelbäume, tanzen die Sätze, sodass sich dem Gegenüber am Ende der Kopf dreht – natürlich vor Begeisterung, wie nach einer gelungenen Zirkusnummer. Und diese Begeisterung, die kann Sara B. Weingart durchaus vermitteln.

Zum Beispiel wenn sie davon erzählt, wie sie für «Il mangiatore di pietre» drei Monate in einem einsamen Tal im Piemont verbrachte. Wie sie dort innert Wochen eine Scheune, «vollgestellt mit Plunder», zu einer Wohnung samt Küche umbaute. Wie sie vom Baum gefallene Äpfel holte, «sie sollten Näggi haben», wie sie die letzten Reste von ihrem Znünibrötchen zerdrückte, damit auf dem Tisch auch ein paar authentische Brösmeli lagen, wie sie mit dem Messer rasch ein paarmal über das Schneidbrett schnitt, damit es auch gebraucht aussah.

«Es ist ein Bauchding», sagt Weingart. Mit der Zeit habe sie einen Sinn dafür entwickelt. «Ich stehe in einer fremden Küche und sehe, wie sie Kräuter schneiden, dann habe ich das Bild im Kopf», sagt sie erklärend. Sie klopft Brockenstuben auf der Suche nach Requisiten ab, recherchiert im Museum, in Büchern und im Internet.