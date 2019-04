«Keiner hat Putins politisches Kaliber»

Herr Herzog, Sie sind ein sehr erfindungsreicher Regisseur, gerade auch in Ihren Dokumentarfilmen. Hat das etwas mit Ihrer Kindheit zu tun? Sie haben einmal beschrieben,wie Sie nach dem Krieg in Deutschland Ihr eigenes Spielzeug erfunden haben.

Ich glaube, Kino ist doch etwas anderes als eine Kindheit ohne Spielzeug. Aber natürlich weisen Sie auf etwas hin, was andere Dokumentarfilmregisseure nicht machen. Ich stilisiere ja in den Dokumentarfilmen, erfinde oder inszeniere. So wie man in einem Spielfilm einen schlecht geratenen Take wiederholt, mache ich das auch im Dokumentarfilm. Ich mache das deshalb, weil es Dinge gibt jenseits des rein Faktischen. Deshalb glaube ich, dass meine Dokumentarfilme immer eine merkwürdige Lebendigkeit haben.