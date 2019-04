Ist die Fiktion ein Fake?

Wahr oder falsch

Auch wenn es im Essay mitunter zugeht wie in einer alle Sicherheiten erodierenden Erzählung von Franz Kafka, so gibt es doch immer wieder Griffe, an denen man sich festhalten kann. «Es gibt viele Formen der Fiktion, die keinerlei Anspruch erheben, als faktisch zu gelten, wie der Fake es immer tut.» Im Unterschied etwa zu Märchen, Parabeln oder Fabeln zielt der politisch motivierte Fake auf die Instrumentalisierung der Bürgerinnen und Bürger. Er weiss nicht nur, was er will; er will auch, dass die anderen das wollen. Der Fake bedient den binären Code von wahr oder falsch; etwas anderes gibt es nicht und kann es nicht geben.

Die Literatur hingegen lässt verschiedene, selbst sich widersprechende Auslegungen zu: Auch wenn sie den Anspruch erhebt, ein allgemeingültiges Schicksal zu erzählen, so werden die Rezipienten ihre je eigenen Deutungen machen. Sie lesen, was sie wollen – und nicht das, was der Autor will. Dieser hermeneutische Bedeutungsüberschuss zeichnet die Fiktion aus, nicht jedoch den auf Eindeutigkeit fokussierten Fake (diese wichtige Differenz arbeitet Strässle zu wenig heraus).

«Fake und Fiktion» erscheint zum richtigen Zeitpunkt. Auf der einen Seite stehen zumeist populistische Politiker, die munter vor sich her lügen und anders denkende Bürger in Schach halten mit dem Vorwurf, in einer Blase zu leben; auf der anderen Seite stehen liberale Politiker, die wegen der gängigen Verdrehung der Fakten jegliche Orientierung verloren haben.

In solch schwierigen Zeiten muss man sich, wie dies Steven Pinker in seinem neuen Buch tut, an die Aufklärung halten: Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken, gibtes keine Alternative zur Vernunft. Indem sie auf das stärkere Argument setzt, garantiert sie Fortschritt.

Das Büchlein von Thomas Strässle schafft Klarheit: Es führt zuerst die Begriffe bedrohlich nahe zueinander, bloss, um sie dann wieder voneinander zu trennen. Wer den Fake bekämpfen will, muss sich der Fiktion stellen.

Thomas Strässle: Fake und Fiktion. Über die Erfindung von Wahrheit. Edition Akzente, Carl-Hanser-Verlag, München 2019. 95 S., ca. 28 Fr.