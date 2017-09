«Im Emmental gehört das Schimpfen einfach dazu»

Herr Heiniger, welches ist Ihr liebstes Schimpfwort?

Tinu Heiniger: Vielleicht «Habasch», ein eigenartiger Ausdruck. Er tönt fast schon arabisch, man weiss nicht so genau, wo er herkommt. «Gugaggi» gefällt mir ebenfalls. Lässt man die christliche Moral weg, sind auch Ausrufe wie «Heilandstärne» oder «Heilandliebgottdonnerabenang» wunderbar. In ihnen liegt Kraft und Kreativität.

Schimpfen Sie auch privat leidenschaftlich?

(lacht) Im Emmental, wo ich aufgewachsen bin, gehört das Schimpfen dazu. Etwa, wenn die SCL Tigers spielen. Als Kind hat mir beim Hockeymatch gefallen, wie da gestandene Herren plötzlich laut drauflos schimpften.

Schimpfen die Emmentaler mehr oder besser?

Auf alle Fälle sind wir eigen, und im Schimpfen und Fluchen sind wir nicht schlecht. Warum das so ist? Typisch fürs Emmental sind zum Beispiel die Einzelhöfe. Jeder Hof ist ein eigenes Reich, jeder Bauer ein kleiner König. Da will man sich nicht dreinreden lassen. Von Bern, von diesen Städtern, schon gar nicht. Man weiss sich zu wehren und kann ganz schön austeilen.

Heute wohnen Sie im Aargau. Gehen Sie hin und wieder zum Match nach Langnau?

Vielleicht noch zwei-, dreimal pro Saison.

Gehören Sie heute zu den gestandenen schimpfenden ­Herren?

Ich kann schon laut werden, ja. Wenn Langnau gewinnt, heisst es ja: «Wir haben gewonnen.» Wenn sie verlieren: «Die huere Stoglisieche.» Da bin ich ein durchaus typischer Fan.

«E Löu, e blöde Siech, e Glünggi u ne Sürmu»: Auch Mani Matter hat sich mit Fluchwörtern befasst.

Ich teile die Faszination mit vielen anderen. Peter Bichsel hat einmal gesagt, er könne sich nichts Fantasievolleres und Kreativeres vorstellen als einen Emmentaler Bauern, der flucht. Und Friedrich Dürrenmatts Tochter hat kürzlich in einem Interview erzählt, wie ihr Vater von der 12-jährigen Tochter, die im Internat war, wissen wollte, welche Flüche sie dort benutzen. (liest vor) «Da zählte ich ihm dann alles auf, was ich gelernt hatte: Gott verdammi, huere Soubock, verdammte Seckel. Da war er enttäuscht und meinte: Ist das schon alles? Also habe ich mich angestrengt und bessere Flüche gebracht: Du achtkantiges Arschloch, du blöder Hodensack – solche Sachen. Das fand er besser!»

Es wird viel und oft gewettert. Gerade im Internet sind Wutbürger omnipräsent und enthemmt. Ist Ihr Film eine Hommage an sie?

Nein, nein, ich bin kein Fan von Wutbürgern, im Gegenteil, der Film macht sich lustig über sie. Der Mensch ist leider sehr gut darin, seine Wut nach aussen zu projizieren: Immer sind die andern schuld. Ein billiger Weg. Viel schwieriger ist es, bei sich selbst zu schauen. Der Emmentaler sagt: «Dä söu zersch afe vor der eigete Türe wüsche!» Genau: Wo bin ich selber so wie jener, den ich nicht mag oder verachte?



Film «Schimpfwortballade»:Premiere mit Konzert am Sonntag, 11 Uhr, Kino Krone, Burgdorf. (Berner Zeitung)