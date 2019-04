Hommage an Berner Autorin

Den hat die Berner Regisseurin Anne-Marie Haller jetzt gedreht. Zwar feiert die Dokumentation «Das letzte Buch» erst im Herbst offiziell Premiere, doch am Mittwochabend lud die Buchhandlung Stauffacher in Bern zur Vorpremiere. Katharina Zimmermann war als Ehrengast mit dabei.

Der Film legt den Hauptfokus auf die Jahre, welche die Autorin mit ihrer Familie als Entwicklungshelferin in Indonesien verbrachte. Er zeigt beeindruckende Bilder vom Leben ohne Strom und fliessendes Wasser. Mittendrin ist die stets lebenslustige, liebenswürdige Katharina Zimmermann, die über schwierige Momente sagt: «Es war zumindest interessant.» Dabei war nicht nur der Aufenthalt in Indonesien eine Herausforderung, sondern auch die Rückkehr nach Bern fünfzehn Jahre später: «Manchmal bin ich vom Einkauf in der Stadt mit leeren Taschen wieder heimgekommen», sagt die heute 85-Jährige. Denn das riesige Angebot habe sie überfordert.

Anne-Marie Haller hat sieben Jahre lang mit Unterbrüchen am Film gedreht – ganz ohne öffentliche Unterstützungs­beiträge. Letzten Endes konnte sie das Werk nur dank Crowd­funding realisieren. Die lange Entstehungszeit wirkt sich aus: Die Jahreszeiten im Film wechseln oft abrupt, es gibt Gedankensprünge. Zum Beispiel erzählt Katharina Zimmermann einmal, dass sie nicht sicher ist, ob ihr Buch «Umbrüche – Aus meinem Leben» jemals erscheinen wird. In der nächsten Einstellung sieht man sie im Druckzentrum, wo das Werk produziert wird. Gerne hätte man eine kurze Erklärung, was dazwischen geschah. Zahlreiche Höhepunkte gleichen diese Schwächen aus. Dazu gehören die vielen Anekdoten, die Katharina Zimmermann erzählt. Und sie erklärt auch, wieso sie so gerne und viel schreibt: «Es tut mir gut. Einfach wahnsinnig gut.»