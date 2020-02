Hollywoods Darling

«Parasite» des koreanischen Regisseurs gewann am Sonntag in den Kategorien Beste Regie, Bester fremdsprachiger Film, Bestes Original-Drehbuch und Bester Film und setzte sich damit nicht nur gegen Favoriten wie «Once Upon a Time … in Hollywood» von Quentin Tarantino und «The Irishman» von Martin Scorsese durch, sondern auch gegen den für den Hauptpreis hochgehandelten Weltkriegskraftakt «1917».

In der 92-jährigen Oscar-Geschichte ist «Parasite» das erste untertitelte Werk, das zum besten Film gekürt wurde. Der Sieger von 2012, «The Artist», war als französische Produktion zwar ebenfalls eine fremdsprachige Eingabe, hatte aber praktisch keine Dialoge.

Mit Bong Joon-ho triumphiert ein Festivalliebling und rundum freundlicher Mensch an der Oscar-Verleihung. In seiner Rede nach der Vergabe des Regie-Preises dankte er als Erstes den anderen nominierten Filmemachern, denn darunter waren gleich zwei seiner grossen Vorbilder: Quentin Tarantino und Martin Scorsese. Diesen zitierte er mit dem Satz «Das Persönlichste ist das Kreativste», der salutierte und klatschte mit feuchten Augen. Am liebsten hätte Bong Joon-ho eine «Kettensäge» gehabt, um die Statuette auseinanderzuschneiden und unter seinen Mitnominierten zu verteilen.

"When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is, the most personal is the most creative."Bong Joon Ho quoting Martin Scorsese while accepting his #Oscar from Spike Lee proves cinema is truly an international language. pic.twitter.com/f8RzOyQEdq

