Hobbyfilmer zeigen ihr Können

Filmfestival Thun

Das Programm: kommenden Samstag, 13. April, ab 9 Uhr, Theater Alte Oele, Thun. Eintritt frei. Filmamateure aus diversen Filmclubs aus der Region 2 Mittelland zeigen ihre aktuellen Werke und treten in einem Wettbewerb gegeneinander an.

In 4 Blöcken werden insgesamt 21 Kurzfilme gezeigt.Die besten Filme werden dem nationalen Filmfestival gemeldet, das am 25. Mai im Kino Uferbau in Solothurn stattfindet. (hko)

www.thunerfilmer.ch