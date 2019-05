Hey Alter, wo ist der Sinn geblieben?

Aber niemand kann diesem Selbstdarsteller böse sein, denn angeblich besitzt Moondog Grösse und soll früher gute Gedichte geschrieben haben, auch wenn er inzwischen nur noch zum Himmel jault. Ja, es muss etwas an ihm sein, sonst könnte er nicht die Geduld seiner super­reichen Gattin (Isla Fisher) derart strapazieren und ungeniert deren Geld verprassen.

Der Hofnarr von Florida

Moondog, dieser Hofnarr der Oberschicht von Florida, zelebriert eine Exzesskultur, wie man sie heutzutage nur noch selten sieht im Kino. Denn dieser Typus will kein besserer Mensch werden, sondern Spass haben. Eine Läuterung steht nicht zur Debatte. Das wiederum ist typisch für das Werk von Harmony Korine: Der 46-jährige Amerikaner befasst sich vorzugsweise mit sturköpfigen Randgestalten, mit Sex, Drogen und Gewalt, und mitunter ist das so voyeuristisch ausgeleuchtet, dass man es versehentlich für Mainstream halten könnte.

So war das jedenfalls in «Spring Breakers» (2012), als vier Collegefreundinnen ins Partyparadies der USA trampten – also ebenfalls nach Florida –, wo sie ohne Unterlass Drogen konsumierten und einem Dealer auf den Leim krochen. Die stylische Handkamera fing knallige Farben ein, am Schnittpult wurde mit Bildsprüngen hantiert. Der eigentliche Clou dieses Films aber war, dass Korine keimfreie Disney-Sternchen wie Selena Gomez oder Vanessa Hudgens in den Hauptrollen besetzte und diese ins Herz der Unvernunft schickte, wo sie dann in bunten Bikinis hohle Lebensweisheiten absonderten. Das war auch ein Abgesang auf die amerikanische Jugendkultur. Eine Dramaturgie war nicht mehr nötig, Korine liess seine Protagonisten einfach ungebremst vor sich hinfeiern.

So ähnlich ist das nun auch in «The Beach Bum», diesmal einfach mit erwachsenen Kindsköpfen, die in Villen oder auf Jachten residieren oder sich wie Moondog ins Luxusleben hochgeschlafen haben. Beeindruckend die Stardichte: Jonah Hill («The Wolf of Wall Street») gibt einen Literaturagenten, der an seinem Beruf vor allem schätzt, dass er mit niederem Volk nichts zu tun hat. Rapper Snoop Dogg kultiviert und vertreibt Hanf (was sonst?), und Zac Efron – auch er einst ein sauberes Disney-Face – trägt seinen Bart wie einen Toast im Gesicht. Das sind lustige Vignetten, aber wer genau hinschaut, kann hier auch eine Kritik an der High Society entdecken.

Am deutlichsten sieht man es bei Moondog: Nachdem er zur Hochzeit seiner Tochter exzessbedingt zu spät kam und dann vor allem den Bräutigam beschimpfte, unternimmt er mit seiner promiskuitiven Gattin eine Spritztour. Es kommt zum Unfall, sie stirbt, und er erfährt vom Testamentsvollstrecker, dass er keinen Cent erben werde, solange sein überfälliger ­Roman nicht publiziert sei.