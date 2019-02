«Green Book» ist eine Reise in die Zeit der gesellschaftlichen Zerrissenheit, und man könnte sagen, dass der Film sowohl von damals wie von heute erzählt. Wenn sich diese Figuren annähern, kommt das allerdings einem über lange Strecken beschwerlichen Prozess gleich. Es ist ein Wechselspiel von Stärken und Schwächen, das leicht und konsumierbar wirkt, aber natürlich umso schwieriger in der Herstellung ist.

Auf filmischer Ebene funktioniert das Abtasten ausgezeichnet. Dank gutem Timing sieht man die Welt mal aus italoamerikanischer, mal aus afroamerikanischer Sicht – am Ende überwiegt die Verbundenheit. Dabei masst sich der Film nicht an, eine Lösung zu bieten, was gesellschaftliche Zwänge und Vorurteile betrifft. Er zeigt diese einfach als Gegebenheiten.

Das Erstaunlichste an «Green Book» ist jedoch sein Regisseur: Peter Farrelly, der mit seinem Bruder Bobby die längste Zeit Dampfhammerkomödien à la «Dumb and Dumber» fabrizierte, feiert hier ein eigentliches Karriere-Reboot. Einen Film über Freundschaft in Zeiten des Hasses hätte ihm jedenfalls niemand zugetraut. Nun präsentiert sich der 62-jährige Farrelly erstmals von einer erwachsenen Seite und punktet bei den Oscars gleich dreifach. Auch das hätte vor wenigen Jahren niemand für möglich gehalten.

Hans Jürg Zinsli

Nein

Schwer zu sagen, was mehr abstösst an «Green Book». Dass der Film seine reaktionäre Versöhnungsidee als linksliberales Wohlfühl­geschunkel verpackt? Dass er den klassisch gebildeten schwarzen Pianisten als von seiner eigentlichen Kultur entfremdet zeigt, also so tut, als seien der Hass des Rassisten und die Distanziertheit eines Künstlers vergleichbar, und das in der Zeit der Rassentrennung?

Braucht es Mut, oder reicht Verlogenheit, vorzuschlagen, dass sich die Leute zwecks besserer Verständigung mal locker machen? Das Drama spielt im segregierten Süden und kommt zu einer Zeit ins Kino, in der Machtgefälle und Rassismus lange nicht weggeräumt sind. Dass der weisse Chauffeur sich eigentlich als der wahre «Neger» versteht, weil er, verglichen mit Shirley, ein Proletenleben führt und mit dem Musiker erst was anfangen kann, als dieser einem Bild entspricht, das man von Schwarzen halt so hat: «Green Book» gibt vor, die Perspektive der weissen Vorherrschaft zu brechen, reproduziert sie aber.