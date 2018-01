Gründer des Club der toten Dichter ist gestorben

Walter Skold, Gründer der Gesellschaft der toten Dichter von Amerika, ist gestorben – einen Monat, nachdem er seinen Grabstein in Auftrag gab.

Der 57-Jährige erlitt am 20. Januar einen Herzinfarkt. Den Grabstein soll der Sohn des Schriftstellers John Updike (Die Hexen von Eastwick), Michael Updike, gestalten. Updike sagte am Freitag, er habe nicht erwartet, dass er sich so bald an diese Arbeit machen müsse.

Der ehemalige Lehrer Skold hat die Gräber Hunderter amerikanischer Dichter seit 2008 besucht, nachdem er die Gesellschaft der toten Dichter gegründet hatte. Deren Name wurde von einem Film mit Robin Williams aus dem Jahr 1989 inspiriert, dem «Club der toten Dichter».

«Der Club der toten Dichter» wird erst durch Robin Williams zu dem Kultfilm, der er heute ist. Seine lebhafte Darstellung des Lehrers John Keating bewog so manchen Teenager, doch mal einen Gedichtband in die Hand zu nehmen. Die Academy ehrte ihn 1989 für seine Leistung mit einer weiteren Oscar-Nominierung. (Quelle: YouTube)

Jubiläums-Besuch

Im Sommer 2015 feierte Skold ein Jubiläum: Der Besuch des Grabes der Jazzlegende (und des Poeten und Philosophen) Sun Ra in Birmingham, Alabama, war sein 500.

Am selben Ort habe Skold laut «Alabama Local News» seinen herzergreifendsten Moment erlebt. Am Denkmal für vier Mädchen, die bei einem Bombenanschlag in der Kirche 1963 in Birmingham getötet wurden, las er unter Tränen Dudley Randalls «Ballad of Birmingham». (nag/AP)