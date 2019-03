Greta Thunberg erhält deutschen Fernsehpreis

«Sie zeigt, dass eine einzelne Stimme Gehör finden und etwas bewirken kann», erklärte die Goldene-Kamera-Redaktion.

Am Tag vor der Preisverleihung will Thunberg in Berlin am freitäglichen Klimastreik teilnehmen. Die Jugendliche streikt seit dem Sommer vergangenen Jahres jeden Freitag gegen den Klimawandel. Nach ihrem Vorbild boykottieren seit Monaten in vielen Ländern junge Leute aus Protest gegen mangelnde Klimaschutzbemühungen einmal pro Woche den Unterricht.

Am vergangenen Freitag wurde weltweit ein Höhepunkt erreicht: In mehr als hundert Ländern demonstrierten Kinder und Jugendliche für besseren Klimaschutz. Auch in der Schweiz gingen zehntausende junge Leute auf die Strassen.