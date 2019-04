«#Female Pleasure» gewinnt österreichischen Filmpreis

Die mehrfach preisgekrönte schweizerisch-deutsche Koproduktion «#Female Pleasure» von Barbara Miller gewinnt den österreichischen Fernseh- und Filmpreis Romy als beste Kino-Doku.

Die Preise wurden am Donnerstagbend in einer Galasendung auf ORF 2 zum 30. Mal verliehen. Der Film ist eine Produktion mit Oberländer Beteiligung: Der Spiezer Philip Delaquis ist Produzent des Films. Der Film sammelt nicht nur fleissig Preise, er zieht auch Publikum an. In der Schweiz haben ihn bereits über 60'000 Menschen im Kino ge­sehen.