Er drehte mit Robert Frank in Kanada («Candy Mountain», 1987), reiste mit Hans-Ulrich Schlumpf in die Antarktis («Der Kongress der Pinguine», 1993) und begleitete Ulrike Koch – trotz fehlender Dreherlaubnis aus China – auf die Hochplateaus des Himalaja («Die Salzmänner von Tibet», 1997). Man könnte also nicht behaupten, Pio Corradi sei in seinem Leben und Schaffen nicht herumgekommen. Und doch haben die Filme, bei denen er die Kamera führte, etwas typisch Schweizerisches. Man mag das fotografische Präzision nennen. Oder ästhetischen Perfektionismus.