Die Binde, sie ist in diesem Film ein Symbol der Befreiung – im doppelten Sinne. Durch das, was sie ist: ein fortschrittlicheres Hygieneprodukt. Und durch das, was sie schafft: Arbeit, die Frauen leisten können, um finanziell unabhängig zu werden.

Sneha, eine der Protagonistinnen des Films, will nicht heiraten. Stattdessen möchte sie Polizistin in Delhi werden. Mit ihrer Arbeit in der Bindenfabrik finanziert sie sich die Ausbildung. Was Sneha antreibt: Sie möchte unter ihrem eigenen Namen gekannt werden. Und nicht unter dem ihres Vaters. Als Polizistin erhofft sie sich Anerkennung und Respekt. Es ist diese Stelle, die einen bitteren Nachgeschmack in der ansonsten so positiven und ermächtigenden Doku hinterlässt. Erfinder Arunachalam Muruganantham, der einzige Mann in «Period. End of Sentence.», bleibt auch die einzige Person im Film, der ihr voller Namen zugestanden wird. Sneha, die Frau, die hinter ihrem eigenen Namen stehen möchte, wird auf ihren Vornamen reduziert.

Dennoch: «Period. End of Sentence» ist eine eindrückliche Doku, die in wenigen, kraftvollen Bildern auszudeuten vermag, wie es sich anfühlt, unter dem immerfort männlichen Blick einer patriarchalen Gesellschaft zu leben.

Die Auszeichnung von «Period. End of Sentence.» ist ein Glücksfall für die Academy. Mit ihr erreichen die Oscars etwas, was ihnen in einer besseren Welt viel öfter gelingen sollte: echte gesellschaftliche Relevanz. Sie nutzen ihre Strahlkraft, um Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, über das noch immer viel zu wenig gesprochen wird: Menstruation und die damit zusammenhängende strukturelle Benachteiligung von Frauen.

Man sollte als Zuschauerin oder Zuschauer am Ende dieser 25 Minuten nicht den Fehler begehen, das alles als Probleme des Globalen Südens abzutun. Auch in unserer angeblich so progressiven westlichen Gesellschaft ist Menstruation noch immer ein Tabuthema, dem sich vor allem Männer verschliessen. Man sieht das gerade an den lächerlichen Diskussionen und Empörungen, die die Einführung eines Emojis für Menstruation begleitet haben. Wie sehr die Verfügbarkeit von Hygieneprodukten mit weiblicher Selbstbestimmung und Freiheit zusammenhängt, wird auch in Deutschland noch unterschätzt.

Vielleicht trägt ein Oscar für eine Doku über Menstruation dazu bei, dass es eines Tages nicht mehr unfassbar ist, dass eine Doku über ein Thema, das einen grossen Teil der Menschheit, einen grossen Teil des Lebens beschäftigt, einen Oscar gewinnt.