E.T. wirbt jetzt fürs Internet

Und das sieht dann so aus: Nach anfänglichem Angstgeschrei zweier Vorstadtkinder (der hinter einem Schneemann hervorlugende E.T. stimmt kurz mit ein) kommts zur Umarmung mit dem inzwischen erwachsenen Elliott, der erneut von Henry Thomas gespielt wird. «My son, ah, my family» stammelt der Familienvater und zeigt, was sich um ihn geschart hat. Aber es dauert nicht lange, bis die Kids mit ihren BMX-Rädern wieder vor dem Mond durchradeln, wo E.T. dann abermals im Körbchen sitzt. So werden legendäre Filmszenen zur professionell aufbereiteten Bedeutungslosigkeit heruntergedimmt.

«Reconnect for the Holidays» heisst übrigens der Werbeslogan, wobei der Knabe dem Ausserirdischen das Internet erklären soll. Die Handbewegung, mit der er das tut, erinnert freilich mehr an einen Kopfschuss als an Überwältigung. Und nach einem Weihnachtsessen, das nur aus Salat und Süssigkeiten besteht, wird dem bedauernswerten E.T. auch noch eine Virtual-Reality-Brille übergestülpt, worauf ihn ein aggressives «Jurassic Park»-Viech anröhrt.

E.T. und das Product-Placement

Aber, aber, Herr Spielberg! Hatten Sie nicht mal versprochen, dass Sie Ihre eigenen Filmschöpfungen nicht in anderen Werken wiedersehen wollten, weshalb Sie dies vertraglich festhielten? Blöd ist dann halt, wenn das Hollywoodstudio Universal, das damals «E.T.» produzierte, und der werbetreibende Internet- und Kabelanbieter Xfinity inzwischen zum selben Megakonzern (Comcast) gehören. Entsprechende Synergien – sagt man dem noch so? – waren da für die Weihnachts-Werbestrategen zu verlockend. Und zudem soll Spielberg fürs Drehbuch und die visuellen Effekte tatsächlich Inputs gegeben haben.

Nun mag man einwenden, dass das Filmmärchen von 1982 ja auch nicht die Unschuld vom Land, Pardon von der Vorstadt war. Wir erinnern uns: Punkto Product-Placement wirkte «E.T.» wegweisend, um nicht zu sagen penetrant – angefangen von den BMX-Rädern bis zu den Reese's-Pieces-Bonbons. So könnte man festhalten, dass der schrumplige Fremde bei seiner sinnfreien Wiederkehr zwar nicht die Unschuld verloren hat. Das Wesen mit dem Glühfinger ist nun allerdings Teil eines der dreistesten Mash-ups geworden, seit es Weihnachten gibt.