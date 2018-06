«Diese Frau gibt es!»

Der Film: eindringlich und aufwühlend

Mit «Vakuum» ist der Münsinger Regisseurin Christine Repond ein überaus aufwühlendes Drama gelungen. In düster-schönen Herbstbildern wird die Geschichte von Meredith (Barbara Auer) und André (Robert Hunger-Bühler) erzählt.



Beide sind um die 60 Jahre alt, seit bald 35 Jahren glücklich verheiratet. André ist erfolgreich als Architekt, das Paar wohnt in einer Villa irgendwo am Zürichsee. Sie gehen in die Oper, laden Freunde zum gediegenen Essen ein und sind voll mit den Vor­bereitungen zum grossen Hochzeitstag beschäftigt. Es sind glückliche Bildungsbürger durch und durch. André färbt Meredith liebevoll die grauen Haare, sie putzt und räumt zufrieden auf – und sie haben sogar noch Sex. Doch nach einer Blutspende der Schock: Meredith ist HIV-positiv. Zuerst will sie es nicht wahrhaben, erzählt es niemandem, nicht einmal ihrem Mann. Und dann, immer dringender, setzt sich die Gewissheit fest: Sie kann sich nur bei André angesteckt haben.



Was macht das mit ihr?



Darum dreht sich das Drama, das zeitweise wie ein Kammerspiel anmutet. In fast jeder Einstellung ist Meredith zu sehen, manchmal verrät nur ein Zucken im Mundwinkel, wie es in ihr brodelt; und manchmal zeigt sie ihre Emotionen brutal körperlich. Diese Wunden, die plötzlich aufreissen, darum geht es in «Vakuum». Und immer wieder um die Frage: «Warum?» und «Warum ich?».



Antworten gibt es keine. Zum Glück nicht. Aber doch so etwas wie Versöhnung, einen Weg, der gangbar scheint, obwohl die Protagonisten vor einem schier unüberwindbaren Abgrund stehen.



Mit ihrem Zweitling «Vakuum» zeigt Repond, wie gut sie es beherrscht, die scheinbar normale Fassaden des Alltags zu durchbrechen und eindringliche, noch lange nachwirkende Bilder zu schaffen. bol



«Vakuum»: Vorpremiere in Anwesenheit von Regisseurin Christine Repond und Darstellerin Barbara Auer: Do, 7. 6., 18 Uhr, Rex, Biel, 20.30 Uhr, Ciné Movie, Bern. Danach im Kino.