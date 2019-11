Die besten Filme des 21. Jahrhunderts

20. «Sehnsucht» (Deutschland, 2006)

Die Sehnsucht ist ein unverfilmbares Gefühl. Wirklich? Der deutschen Regisseurin Valeska Grisebach gelingt es in diesem Film über die Liebe(n) eines Feuerwehrmannes. Zum Porträt der Regisseurin; zur DVD.

19. «Paradies: Liebe» (Österreich, 2012)

Der österreichische Menschenstudierer Ulrich Seidl hat seinen Spielfilm über Sextourismus in Kenia mit echten Beach-Boys gedreht, getragen wird dieses herausragende Werk über das Verlangen und die lächerliche Realität aber von der umwerfenden Hauptdarstellerin Margarethe Tiesel. Zur Besprechung; Stream auf Netflix.

18. «Once Upon a Time in Anatolia» (Türkei, 2011)

Wo ist bloss die Leiche? Die Polizei fährt einen Verdächtigen durch die anatolische Nacht. Der Türke Nuri Bilge Ceylan entwickelt einen Thriller in Superzeitlupe. Der Zuschauer rätselt, und wann immer er denkt, jetzt habe er den Fall gelöst, bleibt sein Herz fast stehen. Stream bei Filmingo.

17. «Le quattro volte» (Italien, 2010)

Die Berge von Kalabrien, ein Ziegenhirt stirbt, ein Zicklein wird geboren, das legt sich unter eine Tanne und stirbt ebenfalls, die Tanne lebt, dann wird auch sie gefällt, am Ende bleibt die Kohle. Michelangelo Frammartinos Vierakter verbindet archaische Bilder mit tierischem Slapstick. Stream bei Lekino.