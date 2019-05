Die Zielgenauigkeit des Mittelfingers

Ein Ausschnitt aus «Dolor y gloria». Video: PD.

Dazu passte jedenfalls grad gut, dass der spanische Regisseur Pedro Almodovar zur Premiere von «Dolor y gloria» USB-Sticks in Form von Pillendosen verteilen liess. Er erzählt diesmal von einem Filmregisseur, von dessen leidenschaftlichem Sehnen, den Drogen, dem Katholizismus, welcher der Jugend die heidnischen Popidole austreiben will, und der Mutter (Penelope Cruz), die wie immer eine Übermutterfigur ist. Davon handeln natürlich alle Almodovar-Filme, aber «Dolor y gloria» darf man mit einigem Recht als die Autobiografie des bald 70-jährigen Regisseurs von «Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs» bezeichnen.

Antonio Banderas spielt den berühmten Filmregisseur Salvador, der als Erstes aufzählt, wo es ihm wehtut: Kopf, Glieder, eigentlich überall. Eben hat die Cinémathèque sein Meisterwerk neu restauriert, weshalb er wieder Kontakt herstellt mit dem Hauptdarsteller, mit dem er sich damals zerstritten hatte. Beim Besuch bietet ihm dieser Alberto Heroin zum Inhalieren an, und fortan ist der Drogenkonsum zumindest etwas, was Salvador mit Überzeugung tun kann. Gleichzeitig weckt der Rausch Salvadors schmerzvolle Erinnerung an die Liebe zu einem Mann im Madrid der 80er-Jahre; und dank einem Theatermonolog, den Salvador geschrieben hat und den Alberto nun in einem Theater in Madrid aufführt, steht der ehemalige Geliebte tatsächlich irgendwann in Salvadors sehr farbenfroh eingerichteter Wohnung.

Udo Kier führt in «Bacurau» einen Trupp mörderischer Sportschützen an. Bild: PD.

Ihre Wiederbegegnung wird zum delikaten Melodram für sich: Statt frivolen Camp gibt es bei Almodovar ja schon länger ruhige Innenschau. Wenn sich die Erzählungen von den übersteuerten Begierden damals immer auch gegen die repressive Gesellschaftsmoral richteten, so wirkt die intime Rückschau von «Dolor y gloria» im Direktvergleich wie ein bürgerliches Drama. Dabei ist sie nicht weniger subversiv: Sie zeigt, dass eine heimliche Lust manchmal die Kunst braucht, damit sie ins Leben zurückgeküsst werden kann – und zwei Männer sich gegenseitig gestehen, was hätte sein können.