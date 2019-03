Die Schatzsucherin

Einer ihrer schönsten Filme ist der kurze Trailer, den sie 2004 für die Viennale drehte. Darin montiert sie Bilder von Salz- und Weizenfeldern zu einem prekären Refugium der Verbundenheit mit der Natur und den eigenen Wurzeln. Wie tief die Resonanz ist, die sie zwischen den Orten und der Seelenlage ihrer Figuren herstellt, zeigen schon ihr Kurzfilm «L’ Opéra-Mouffe» (1958), wo sie den Markt in der Rue Mouffetard mit dem empfindsamen Blick einer Schwangeren betrachtet, und erst recht «Cléo de 5 à 7» (1961), der in Realzeit das bange Flanieren einer Sängerin protokolliert, die auf das Ergebnis einer Krebsuntersuchung wartet.

Ihr Projekt einer dokumentarischen wie fiktionalen Besitznahme der Welt kulminierte 2008 in «Les plages d’Agnès». Das Erzählprinzip knüpfte direkt an «Les glaneurs et la glaneuse» an – Strände sind schliesslich Orte, an denen wundersame Dinge angeschwemmt oder zurückgelassen werden. Die Wiederbesichtigung von Drehorten war ihrem Publikum vertraut aus den drei Filmen, die sie über ihren verstorbenen Mann drehte, sowie dem Bonusmaterial ihrer DVD-Editionen: als Frage, was die Arbeit an einem Film den Mitwirkenden und Zaungästen bedeutet. Oder genauer: als Versuch, sich das gemeinsam erlebte Glück zu vergegenwärtigen.

«Les plages d’Agnès» schillert zwischen den Genres. Souverän verfügte sie über sämtliche Stilmittel, die ihr zu Gebote standen, montierte Fotos, Filmausschnitte, Archivmaterial und Tableaux vivants. Die Worte und Bilder durften bei ihr stets ein inniges, vieldeutiges und rätselhaftes Bündnis eingehen.

Zwar zog der Film eine Summe ihres bisherigen Werks. Zugleich zeugte er vom Elan des Aufbruchs. Varda profitierte von den neuen Ausdrucksmöglichkeiten, die ihr das Fernsehen und die Digitalisierung boten. Im Auftrag der Modefirma Miu Miu realisierte sie 2015 den magischen Kurzfilm «Les 3 boutons», im Frühjahr 2016 drehte sie mit dem jungen Fotografen JR, dem Star unter den französischen Street-Art-Künstlern, «Visages villages», wo sie Menschen porträtieren, die ihnen auf den Strassen Frankreichs begegneten. Dieses Jahr zeigte sie ausser Konkurrenz an der Berlinale ihren letzten Film: «Varda par Agnès», ein Selbstporträt, in dem sie auf einer Theaterbühne Platz nimmt und so witzig und persönlich wie immer über ihre Filme redet.

Nun ist Agnès Varda mit 90 Jahren gestorben.