Ende der 50er-Jahre wurde in Bern-Bethlehem das grösste Wohnbauprojekt der Schweiz in Angriff genommen: die Hochhaussiedlung Tscharnergut, genannt «Tscharni». Es muss gewesen sein, als sei die Moderne aus dem Boden geschossen und habe eine rechteckige Form ­angenommen. Regisseur Aron Nick nennt die Siedlung in seinem Dokumentarfilm «Tscharniblues II» ein «Versprechen»: drei Zimmer, Balkon, Fernseher und für jeden einen Parkplatz.