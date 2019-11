Der bessere Woody Allen quasi

Charlie liest seine Liste vor, Nicoles hören wir nur in ihrem Kopf. Die beiden sitzen bei einem Therapeuten, der dafür sorgen soll, dass sie sich bei ihrer Scheidung nicht gegenseitig das Leben zur Hölle machen, und Übung Nummer eins ist es, sich noch einmal daran zu erinnern, was man am anderen einmal geliebt hat. Aber da geht der Ärger schon los. Nicole weigert sich, ihre Liste vorzulesen. Die ganze Mediation geht ihr nur auf die Nerven.

Noah Baumbach hat seinen neuen Film «Marriage Story» für Netflix gedreht. Für den Streamingdienst gehören seine Filme zu den Kronjuwelen, auch den vorherigen, «The Meyerowitz Stories», hatte er bereits finanziert. «Marriage Story» feierte seine Premiere im Wettbewerb von Venedig und wird nun zuerst im Kino gezeigt, und dort kann man ein zentrales Stilmittel erst wirklich würdigen: Er ist bewusst distanzlos in seinen Bildern, und als wie nah oder fern man sie empfindet, hat auch mit der Grösse der Leinwand zu tun. Noah Baumbach rückt seinen Figuren auf den Pelz, liest in ihren Gesichtern und ihren Seelen.

Adam Driver spielt den Theaterregisseur Charlie. Foto: Netflix

«Marriage Story» ist manchmal komisch, manchmal todtraurig, auf alle Fälle zieht Noah Baumbach einen in einen fremden Kampf hinein, ohne dass man weiss, auf wessen Seite man sich schlagen soll. Baumbach hat, sagt er, für das Drehbuch Geschichten im Freundeskreis gesammelt, sie mit der Geschichte seiner eigenen Scheidung vermengt – und mit der Erfahrung seiner Kindheit: Noah Baumbach ist selbst ein Scheidungskind.

Er versucht sich seit seinem Durchbruch mit «The Squid and the Whale» (2005) an einer Art dokumentarischem Spielfilm, er möchte, dass die Szenen seinen Schauspielern so in Fleisch und Blut übergehen, dass sie gar nicht mehr wissen, ob die Kamera eigentlich läuft oder nicht.

Baumbach bleibt in seinen Drehbüchern in seiner eigenen Erfahrungswelt, seinem Milieu. So ist Charlie, wie sein Schöpfer, ein New Yorker Regisseur. Er hat ein kleines Theater, und die wichtigste Darstellerin auf seiner Bühne ist seine Frau Nicole. Als Nicole ihm begegnete, war sie am Anfang einer eigenen Karriere. Und dann ist sie irgendwie zu seinem Geschöpf geworden. Er ist brillant. Sagen alle. Und sie ist so toll – in seinen Inszenierungen, als Teil seiner Welt.