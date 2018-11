Der Netflix-Kino-Streit erreicht die Schweiz

Als «Roma» im September den Goldenen Löwen in Venedig gewann, begannen die Klagen. So ein schöner Film, und dann kommt er nicht einmal richtig ins Kino, sondern wird von Netflix von einem Tag auf den anderen einfach aufgeschaltet. In Italien haben sich die Kinobetreiber schon mal zusammengeschlossen, um «Roma» zu boykottieren. Nur auf 50 Leinwänden während dreier Tage wird das Schwarzweissdrama zu sehen sein, bevor es ab Mitte Dezember bei Netflix verfügbar wird. In Mexiko, der Heimat von Regisseur Alfonso Cuarón, weigert sich die grösste Kinokette, «Roma» zu zeigen. Die Dauer bis zum Streamingstart sei viel zu kurz.