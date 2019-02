Ob das der Grund ist, weshalb uns auf dem Potsdamer Platz das Porträt der Schauspielerin Heike Makatsch begrüsst, das ein Sponsor auf ein Plakat gedruckt hat? Unter ihrem Gesicht steht: «Vertraut auf euch selbst und steht für eure Ideen ein.» So klingt Empowerment im Jahr der Frauen eben auch: wie Werbung für einen Kosmetikhersteller.

Die Berlinale-Besucher, die schon frühmorgens in den Shopping-Arkaden Schlange stehen, auf dass endlich jemand die Kassenbaracke aufschliesse, haben jedenfalls erst einmal wüste Gewalt gegen Frauen erlebt, falls sie Tickets für «Den goldenen Handschuh» des Deutsch-Türken Fatih Akin bekommen haben. 2004 gewann er mit «Gegen die Wand» den Goldenen Bären, dieses Jahr nahm er sich Heinz Strunks Bestseller über den Serienmörder Fritz Honka vor, der ab 1970 in seiner Dachwohnung in Hamburg mehrere Prostituierte ermordet und zersägt hatte. Die Leichenteile versteckte er in den Verschlägen seiner Wohnung.

Mit roher Brutalität

Seine Opfer lernte der schwer alkoholkranke Honka in St. Pauli in seiner Stammkneipe Zum Goldenen Handschuh kennen, wo er sie auf ein Glas Korn einlud. Das Filmteam hätte am liebsten in der echten Kiezkneipe gedreht – ging aber nicht, weil die ausser an Heiligabend nie geschlossen hat. Also baute es abgewetzte Tische in aller Detailtreue nach und rekonstruierte die Zimmer von Fritz Honka, wo die Wände mit Pin-ups vollgeklebt waren. Der Gestank in der Wohnung muss infernalisch gewesen sein – trotz der Wunderbäume, die Honka überall hinstellte.

Fatih Akin schneidet viel rabiaten Witz aus dem Buch weg, bleibt aber konsequent. Es ist ein deutscher Horrorfilm, der ein Gefühl für ein Biotop von schlaffen Säufern vermittelt, in denen der Alkohol die Aggression weckt und der auch zur Diagnose eines andauernden Gewaltpotenzials nach dem Krieg taugt. Honka war ein Frauenhasser, der daheim am liebsten den Schlager «Eine Träne geht auf Reisen» auflegte. Es hat etwas Gnadenloses, wie Akin das als Protokoll der Verzweiflung und der rohen Brutalität inszeniert, ohne dass je eine schlierige Rückblende die Taten Honkas durch ein Kindheitstrauma erklären würde. Gleichzeitig kippt die Grausamkeit ins Absurde und stecken im Detailreichtum Herz und Wärme, was alles noch viel elender macht. Bei den Griechen, die unter Fritz Honka wohnen, tropfen irgendwann Maden von der Decke.

Nicht besonders reflektiert

Akin war also gut in Form, aber es kam noch endzeitlicher. In «Light of My Life» von und mit Casey Affleck in der Panorama-Sektion wurde der weibliche Teil der Weltbevölkerung ganz von einer Seuche dahingerafft. Ein paar Exemplare haben überlebt, die werden allerdings von den Männern gefangen gehalten. Affleck spielt einen Vater, der seine Tochter als Knabe ausgibt, um sie vor den Gefahren zu schützen, und ihr im Zeltlager im Wald Geschichten erzählt.