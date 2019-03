Der Sieger von Genf kommt jedoch aus Genf. In seinem Debütfilm «Ceux qui travaillent» zeigt Antoine Russbach anhand eines Traders, der internationale Schiffstransporte koordiniert, wie der Kapitalismus Menschen frisst. Nach einer moralischen Fehlentscheidung wird der vom belgischen Schauspieler Olivier Gourmet verkörperte Workaholic aus der Firma entlassen. In der Folge weiss er weder mit sich noch mit seiner luxusverwöhnten Familie etwas anzufangen.

«Ceux qui travaillent» ist in qualitativer Hinsicht zweifellos ein verdienter Sieger. Sein Manko ist bloss, dass er letzten Herbst quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Kinos lief. 1500 Zuschauer in der Deutschschweiz, 3500 Zuschauer in der Romandie – so lautet die magere Ausbeute. Ob sich die Schweizer Filmakademie mit der Entscheidung, diesen bereits ausgewerteten Film zu prämieren, einen Gefallen tut, bleibt zumindest fraglich.

Neben «Ceux qui travaillent» holte auch der animierte Dokumentarfilm «Chris the Swiss» von Anja Kofmel drei Preise. Und auch da zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Film über einen Schweizer Reporter, der sich im Jugoslawienkrieg einer Söldnergruppe anschloss und unter ungeklärten Umständen starb, kam im Kino nicht auf Touren (5000 Zuschauer). Der Publikumsfavorit «Female Pleasure» (55000 Zuschauer) ging dagegen leer aus.

Und wie erging es «Zwingli», dem anderen Spielfilmerfolg neben «Wolkenbruch»: Das Historiendrama von Stefan Haupt hatte im Vorfeld ja bloss zwei Nominationen für seine Hauptdarsteller Max Simonischek und Sarah Sophia Meyer) erhalten, brachte diese aber nicht ins Trockene. Immerhin entschied die Akademie, der Kostümbildnerin Monika Schmid und der Szenenbildnerin Su Erdt den Spezialpreis zu verleihen. So kam «Zwingli» wenigstens durch die Hintertür doch noch zu einer Auszeichnung.