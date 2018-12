Man hat den Schweizer Film ja oft als Sorgenkind gescholten. Man verschrieb ihm Rezepturen, druckte Manifeste, schräubelte an Fördermassnahmen. Wenn man jetzt aufs Jahr 2018 zurückblickt, könnte man meinen, dass sich am Ergebnis nicht viel verändert hat. Der Marktanteil des Schweizer Films beträgt 6,5 Prozent (2017: 6,74 Prozent). Doch die Zahlen täuschen. Der Schweizer Film, der in diesem Jahr ausser «Wolkenbruch» und «Papa Moll» kaum publikumsnah war, lief miserabel. Die Bilanz erscheint nur deshalb passabel, da die Werke aus anderen Ländern (hauptsächlich Amerika) ebenfalls katastrophal liefen.