Das grösste Abenteuer

Per Videobotschaft aus New York verkündete der amerikanische Schauspieler und Oscarpreisträger Rami Malek, er sei von nun an dafür verantwortlich, James Bond das Leben schwer zu machen. Damit bestätigte der 37-Jährige, was in der Filmbranche schon seit ein paar Monaten als Gerücht die Runde machte: Er wird der Schurke im neuen James-Bond-Film, der derzeit unter anderem in England, Norwegen und Jamaika gedreht wird.