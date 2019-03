Das Monströse in uns

Wenn sich nun zu Beginn des Horrorfilms «Us» der Blick auf einen alten Fernsehapparat richtet, wo das Logo «Hands Across America» aufscheint, ist das kein Zufall, sondern eines von vielen Symbolen, die diesen Film wie ein Wabenmuster durchziehen.

Bildstarke Hinweise

Dass Regisseur Jordan Peele den Umgang mit Zeichen und Andeutungen meisterlich beherrscht, bewies er bereits bei seinem Debüt «Get Out» (2017): Ein afroamerikanischer Fotograf fährt da mit seiner weissen Freundin auf Elternbesuch, doch die schwarzen Bediensteten scheinen in einer Art Trancezustand gefangen, und die vermeintlich liberalen Partygäste entpuppen sich als Rassisten. Peele gelang es da, eine Atmosphäre des Unbehagens durch Details heraufzubeschwören: Zu Beginn läuft dem Helden ein Hirsch vors Auto, der einzige schwarze Partygast versteht den Ghettofaust-Gruss nicht, schliesslich wird der Held durch das Kreisen eines Teelöffels gefügig gemacht.

In «Us» greift der Regisseur abermals auf bildstarke Hinweise zurück: Es beginnt mit weissen Kaninchen in Käfigen, einem Bibelzitat und eben mit der «Hands Across America»-Aktion. In jenem Benefizjahr, 1986, setzt die filmische Schauermär auch ein: Die junge Adelaide besucht da mit ihren Eltern einen Jahrmarkt, geht dann aber in einem Spiegelkabinett mit der Aufschrift «Finde dich» verloren und spricht in der Folge kein Wort mehr. Jahre später scheint sie sich einigermassen gefangen zu haben. Jedenfalls begegnen wir Adelaide als erwachsener Frau (Lupita Nyong’o) wieder, als sie zusammen mit ihrem Mann (Winston Duke) und den beiden Kindern an denselben Ort in die Ferien fährt, wo sie als Kind schon war.

Das ist natürlich keine gute Idee, auch nicht in erzähllogischer Hinsicht, aber solange das Psychogramm der Familie stimmt, darf man bei der Ausgangslage schon ein wenig schummeln. Peele sorgt jedenfalls umgehend für Beklemmung, indem er die beschauliche Gegenwart mit einem klassischen Motiv aus den Angeln hebt: Als eines Abends die Uhr auf 11.11 stehen bleibt (was der zitierten Bibelstelle aus dem Buch Jeremia entspricht), tauchen vier Gestalten in roten Anzügen und mit Scheren bewaffnet in der Einfahrt des Ferienhauses auf. Es sind die Doppelgänger der Familie. Rasch überwältigen sie die Originale, die zuvor gerufene Polizei kommt nicht (weshalb, wird später klar), und nur eine dieser mordlustigen Figuren scheint zu abgehackten, atem­losen Sätzen fähig – das Ebenbild von Adelaide, welcher das junge Mädchen damals im Spiegelkabinett begegnete.

Blutiger Klassenkampf

Jordan Peele nutzt dieses Schreckensszenario, um auf das Monströse in uns zu zielen. Im Film zeigt sich das vor allem in jener kuriosen Szene, als die Familie darüber streitet, wer das Fluchtauto fahren darf; es soll jene Person sein, welche die meisten Doppelgänger umgebracht hat. «Us» lässt sich auch als Gleichnis auf eine wort- und rechtlose Schattengesellschaft lesen, die nach Jahren des Dahinvegetierens endlich aufbegehrt – und prompt von einer privilegierten Schicht abgeschlachtet wird. Dass nun der Regisseur diesen blutigen Klassenkampf von überwiegend schwarzen Protago­nisten durchspielen lässt, zeugt von einem Selbstverständnis, das vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre.