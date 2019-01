183 Filme. So viele Werke laufen an den diesjährigen Solothurner Filmtagen. Kurze und lange Filme. Eine achtköpfige Kommission hat diese Selektion aus 646 Einreichungen getroffen. Einer, der nicht berücksichtigt wurde, ist der Zürcher Regisseur Christian Labhart mit seinem Essayfilm «Passion» – zugleich die letzte Arbeit des kürzlich verstorbenen Kameramanns Pio Corradi. Viele von Labharts Filmen liefen in Solothurn, zuletzt «Giovanni Segantini – Magie des Lichts», den in den Schweizer Kinos 72'000 Zuschauer gesehen haben: eine stolze Zahl für einen Dokumentarfilm.