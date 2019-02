Alle waren sie gekommen, um «Ostwind 4» zu sehen, aber vor allem auch, um die Hauptdarstellerin kennen zu lernen: Luna Paiano ist 12 Jahre alt, besucht die 6. Primarschulklasse in einem Berner Stadtquartier und vollführt gerade ein kleines Schauspielwunder. 2016 hat sie im Berner Schlachthaus-Theater im Stück «Mi lieb gstöört Vättu» als Biba mit ihrem nuancierten Spiel nur Lobeshymnen ausgelöst. Dann war sie in einer kleinen Rolle in der Krimiserie «Der Bestatter» zu sehen. Letztes Jahr schaffte sie es an der Seite von Stefan Kurt im Kinofilm «Papa Moll» erstmals auf die grosse Leinwand. In «Ostwind 4» spielt sie nun zum ersten Mal in einer deutschen Grossproduktion.

Dass sie sich im Filmbusiness wohl fühlt, zeigte auch die anschliessende Fragerunde gemeinsam mit Regisseurin Theresa von Eltz, an der sich die jungen Zuschauerinnen äusserst rege beteiligten.

3 Millionen Zuschauer

Die «Ostwind»-Reihe ist eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Teil eins, der 2013 ins Kino kam, erhielt gemäss einer Studie der Filmförderungsanstalt die beste Publikumsbewertung aller im Jahr 2013 in den deutschen Kinos gezeigten Filme und war gleichauf mit «Fack ju Göhte». Da überrascht es nicht, dass auf einen zweiten und dritten Teil nicht lange gewartet werden musste. Alle drei Filme zusammen lockten rund drei Millionen Zuschauer in die Kinos. Auch die Bücher zum Film sind ein Renner und erfreuen sich hoher Platzierungen in den Bestsellerlisten.

Ursprünglich erzählen die «Ostwind»-Filme die Geschichte der aufmüpfigen Schülerin Mika (Hanna Binke), die auf dem Pferdegestüt Gut Kaltenbach eine tiefe und ungewöhnliche Freundschaft zum ebenso ungestümen Hengst Ostwind entwickelt. Gemeinsam erleben Mika und Ostwind über die verschiedenen Teile hinweg spannende Abenteuer. Der vierte Teil nun nennt sich «Aris Ankunft».

«Ich mochte die Actionszenen am liebsten, in denen ich die Leute verhauen durfte.»Luna Paiano

Ari, gespielt von Luna Paiano, ist ein Waisenmädchen, das von Pflegefamilie zu Pflegefamilie geschickt wird und auf dem Gut Kaltenbach ein neues Zuhause findet. Durch einen Zwischenfall in Andalusien liegt Mika im Koma, und Hengst Ostwind versteckt sich traumatisiert im Stall. Ari spürt eine enge Verbindung zu dem Pferd. Im Traum erfährt sie, dass sie ihn reiten muss, um ihn zu heilen und somit auch Mika aus ihrem Koma erwachen zu lassen. Dafür muss sie aber zuerst bei Herrn Kaan (Tilo Prückner) lernen, ihre Energie zu zügeln. In einem Nebenstrang versucht ein böses Paar, sich das Gut Kaltenach unter den Nagel zu reissen.

Luna Paiano spielt Ari mit einer Reife, mit Kraft und Selbstsicherheit, das es eine Freude ist – tief, zugleich federleicht und sehr authentisch. Und der Plot, ja, der ist auch für einen Erwachsenen zumindest nie langweilig.

Drei Dinge

Dass Luna Paiano zu solchen Ehren kam, hat mit ihrem Auftritt in Papa Moll zu tun. «Ostwind»-Regisseurin Theresa von Eltz hat sie in der Rolle gesehen und wusste sofort, dass sie Luna Paiano für ihren Film haben wollte. «Diese braunen Augen und der tiefe Blick passten perfekt», sagte sie nach der Filmvorführung.