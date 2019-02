«Einen solchen Preis zu erhalten, sei wie ein grosser Tsunami» sagt Beki Probst. «Man ist emotional berührt und man fühlt sich sehr sehr geehrt.» Stolz sei das falsche Wort, sagt sie über ihr Lebenswerk. «Ich fühle mich nicht stolz, ich bin dankbar und unglaublich privilegiert. Ich hatte das Glück, in der richtigen Zeit zu wirken, an den richtigen Orten zu sein und die richtigen Menschen kennen zu lernen.»

Wie guter Hollywood-Stoff

Das Leben der Beki Probst liest sich selber ein bisschen wie guter Hollywood-Stoff. Beki Probst wurde in Istanbul geboren. Machte dort ein Jura- und Journalismus-Studium und arbeitete nebenher als VIP-Reporterin für eine türkische Zeitung. So kam sie schon früh mit dem Who-is-Who des Old-Hollywood in Berührung – von Sophia Loren zu Brigit Bardot bis zu Grace Kelly.

Am Filmfestival in Cannes lernte sie später Roland Probst kennen, den Chef der Probst-Kinobetriebe in der Berner Innenstadt. Sie verliebte sich und folgte ihm in die Bundestadt. Hier arbeitete sie zunächst an der Kasse des Alhambra-Kinos an der Maulbeerstrasse. Aus der Probst-Arthouse-Kinokette von damals entwickelten sich später die heute immer noch in der Innenstadt verbliebenen Quinnie Cinemas.

Beki Probst arbeitete sich nach und nach von der Kassierin bis zur Geschäftsführerin der Quinnie-Cinemas hoch.

Bald machte sie sich als Kulturvermittlerin einen Namen. Wurde etwa Berlinale-Delegierte für die Türkei und Griechenland, baute am Filmfestival Locarno einen Handelsplatz auf, um Schweizer Kinobesitzern und Verleiher im Land zu halten.