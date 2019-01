Seither beschwichtigt Kummer. «Im Bundesamt nennt niemand das Projekt ‹Swissflix›. Eine Plattform des Bundes wäre auch kein Abodienst und hätte niemals den Umfang des Angebots von Netflix», sagte er an den Solothurner Filmtagen. Vorstellbar sei etwa, dass man über die Website der Cinémathèque Suisse auf einen Player mit neueren Schweizer Produktionen weitergeleitet würde. Sicher werde das Angebot nicht über einen anderen Abodienst laufen, also etwa Swisscom TV. Vor 2024 sei mit Angeboten nicht zu rechnen. Zu den Kosten macht Kummer keine konkreten Angaben.

Im Blick hat Kummer den Steuerzahler, der bereits für vom Bund subventionierte Kinofilme bezahlt habe – also beim Streaming nicht noch einmal zahlen soll. Allerdings kommen praktisch alle geförderten Filme nur mithilfe von Koproduzenten zustande. Diese erwarten, dass sie dafür bezahlt werden, wenn von ihnen mitproduzierte Filme online angeboten werden.

Die nationale Plattform folge dem «Trend der Gratiskultur».

Kommt hinzu: Die SRG, die in ähnlichem Umfang Filme fördert wie der Bund, plant selbst eine digitale Plattform, auf der SRG-Programme personalisiert angeboten werden sollen. Werden Kinofilme dann auch dort aufgeschaltet? Und reden die Leute miteinander?

Zum Start der Solothurner Filmtage verschickte der Schweizerische Verband der Filmproduzenten ein Communiqué, in dem er sich «sehr überrascht» darüber gab, dass der Bund Filme gratis anbieten wolle. Er folge damit dem «Trend der Gratiskultur». Davon könne keine Rede sein, sagt Ivo Kummer: «Die Filme würden erst aufgeschaltet, wenn die herkömmliche Auswertung abgeschlossen ist.»

Kritik gibt es auch an dem anderen Streaming-Projekt, das am Freitag an den Filmtagen vorgestellt wurde: der Online-Edition Filmo. Im Laufe des Jahres werden von dem Verein, der rechtlich mit den Filmtagen zusammenhängt, rund 40 Schweizer Filmklassiker auf Plattformen wie iTunes oder Teleclub aufgeschaltet. Hinter dem Projekt steht Engagement Migros, das die ersten drei Jahre finanziert – mit einem «substanziellen Betrag».