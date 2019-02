Heute schäme er sich dafür, erzählte Neeson in dem Interview mit dem «Independent», in dem er die Episode enthüllte. Aber damals habe er sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass so ein «black bastard» seinen Weg gekreuzt hätte.

Fanatiker der Gerechtigkeit

Das Erschreckende ist, dass man es sich sehr gut vorstellen kann. Dass Liam Neeson als Oskar Schindler in «Schindlers Liste» Juden vor den Nazis versteckte, ist länger her. In letzter Zeit war Neeson auf Rachethriller abonniert. Erfolgreich wurde insbesondere die Actionfilmreihe «Taken», in der seine Figur Bryan Mills mehr als einmal damit beschäftigt ist, die Kidnapper seiner Tochter und später auch seiner Ex-Frau aufzuspüren und auf gnadenlose Art zu töten (der böse Superheld in «Deadpool» träumte mal davon, dass Neeson ihn durch die Stadt jagte, und fragte sich, ob die vielen Entführungen nicht einfach darauf zurückzuführen sein könnten, dass Bryan in der Erziehung seiner Tochter versagt hat).