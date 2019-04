Ach, Inselbewohner

Klar, als Kind hat mich kaum etwas so angeregt wie die Robinson-Geschichte. Sie wurde uns erzählt, auch in der Schule. Faszinierend fand ich immer, an einem noch unzivilisierten Ort die Zivilisation nach und nach entstehen zu lassen. Das ist so eine kindliche Vorstellung von Zivilisation, dass alles immer besser wird. Ich habe mir vorgestellt, das als Erwachsener auch zu können: Zivilisation erschaffen.

Nur Wind, nur Wetter, nur Stein. Und doch bleibt von Rodt satte 28 Jahre auf dem öden Eiland Isla Más a Tierra, just auf der Insel, auf der einst Alexander Selkirk, das Vorbild für die Romanfigur Robinson Crusoe, ausgesetzt worden war. 28 Jahre bis zu seinem Tod, ebenso lange übrigens wie der Held in Daniel Defoes Roman von 1719. Dass Alfred von Rodt sich selber ein bisschen so sah, zeigt sein erster Brief in die Heimat, den er mit «Robinson Crusoe II» unterschrieben hat.

Ich glaube, das Spezielle an Alfred von Rodt war, dass er ein bisschen Geld mit dem Söldnerwesen verdient hatte und viel im Ausland unterwegs war. Er hat sich wohl nie in das Berner Patrizier-Leben eingliedern können. Das hat mir gefallen. Er war in einem gewissen Sinne ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Gleichzeitig hatte er das Adelige ja nie ganz abgelegt. Er wollte ja auf dieser Insel sein eigenes kleines Königreich einrichten. Mit Untertanen!

Amüsant sind die Textstellen darüber, wie von Rodt sich das Leben auf einer die Menschen eigentlich abweisenden Insel schönzureden versucht. Denn das Wetter macht, was es will. Stürme, Missernten folgen auf Missernten. Das Projekt etwa, eine Molkerei aufzubauen, scheitert – immer und immer wieder. Zudem macht ihm die Langeweile zu schaffen. Die «tonnenschwere Monotonie» weckt Heimwehgefühle. Er möchte sich ein fertig gebautes Haus aus Interlaken kommen lassen. Aber in den Briefen nach Hause will er sich keine Blösse geben. In seinem Tagebuch sinniert er darüber, wie seine Mitadeligen zu Hause in Bern ihn nur belächeln würden, würde er frühzeitig zurückkehren. Er dürfe den Schwanz nicht einziehen, schreibt er. «Es bleibt nichts anderes, als die Insel zu lieben, bedingungslos zu lieben.»

Ich kenne das Phänomen. Nur im kleineren Ausmass. Ich kenne Schweizer Künstler, die nach Berlin umgezogen sind, um dort zu triumphieren, und eben nicht triumphiert haben. Aber sie wollen es sich nicht eingestehen. Sie haben dort weniger Geld, weniger soziale Kontakte, aber sie bleiben dort. Sie sagen, sie kommen sicher nicht mehr zurück in dieses Bünzliland. Aus purer Sturheit. So sind wir Menschen.