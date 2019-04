Diese Kaffeebauern erhalten eine Rente

Fünf Kaffeesorten, fünf aussergewöhnliche Anbaugebiete

Nespresso setzt alles dafür ein, unverwechselbare Kaffees zu kreieren. Das fängt an bei der Leidenschaft der Bauern, geht über die Beschaffenheit des Bodens bis hin zu individuellen Herstellungstechniken. Nur so erhalten die verschiedenen Nespresso-Kaffees ihren einmaligen Geschmack. Ende August hat Nespresso das neue Sortiment Master Origin lanciert, das Sie zu einer Reise um die Welt einlädt.

Master Origin Indonesia: Das Klima auf der Insel Sumatra zwingt die Kaffeebauern dort, die Kaffeebohnen noch im feuchten Zustand zu schälen. Dadurch erhalten diese ihre gehaltvolle und samtige Textur und ein wildes, holziges Aroma. Nach dem Waschen der Kaffeekirschen wird die sogenannte Pergamenthaut entfernt, wodurch sich eine bläuliche Färbung ergibt (Wet Hulled). Dieser Kaffee trägt das Fairtrade-Label.

Master Origin Nicaragua: Zuerst werden die Kaffeekirschen geerntet, danach wird ein Teil der Schale entfernt. Die Bohnen werden während der dreissigtägigen Trocknung ständig gewendet. Die Bildung von natürlichem Zucker lässt einen süssen und harmonischen Kaffee entstehen (Black Honey).

Master Origin Colombia: Die Kaffeekirschen verbleiben länger als gewöhnlich an der Pflanze. Sie werden erst gepflückt, wenn sich die gewünschte dunkelviolette Färbung einstellt. Nach dieser späten Ernte werden die Kaffeekirschen gewaschen und die Bohnen in der Sonne getrocknet, was dem Kaffee seine fruchtige Note verleiht (Late Harvest).

Master Origin Ethiopia: Die Kaffeebauern wenden die Methode der Trockenaufbereitung an. Sie trocknen die ganzen Kirschen, um deren fruchtiges und delikates Aroma zu erhalten. Die Kirschen werden regelmässig von Hand gewendet, um eine gleichmässige Trocknung zu gewährleisten. Dann werden die Früchte vier Wochen lang der Sonne ausgesetzt (Natural Dry).

Master Origin India: Die an der Küste des indischen Subkontinents angebauten Bohnen tragen den Geschmack des Monsunklimas und der Meereswinde in sich (Monsoon). So entwickeln sie ihre intensiven und würzigen Geschmacksnoten.