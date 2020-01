«Frauenquote? – Die Jugend ist längst weiter»

Quote oder nicht Quote? Dass Künstlerinnen in den Schweizer Museen unterrepräsentiert sind, verrät schon ein Blick auf die geplanten Ausstellungen von 2020 zur Statistik geht es hier. Auch in den Leitungspositionen von Kunstinstitutionen, von Tanz- und Theaterhäusern gibt es einen Männerüberhang.