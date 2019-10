Der Kifferkumpel ist zurück

In einer anderen Welt wären White und Pinkman ein Vaudeville-Duo, in «Breaking Bad» waren sie zwei ineinander verhakte Kriminelle. Im Finale der Serie befreite Walter White seinen Komplizen aus den Fängen einer Nazi-Gang, indem er deren Mitglieder mit einem ferngesteuerten Maschinengewehr rasierte und sich selbst tödlich verwundete. Jesse konnte fliehen, und was ist nun aus dem weissen Gangsta in Hoodie und Baggy-Jeans geworden?

Um das zu beantworten, schickt der «Breaking Bad»-Film «El Camino» die Figur auf eine Reise der Selbstbefreiung. Jesse war ja nie die allerhellste Leuchte, aber wir mochten ihn nicht zuletzt deswegen, weil er den Chemielehrer stets mit «Mr. White» ansprach und seine Meth-Dollars in zwei fette Lautsprecher investierte; er blieb ja doch immer der zweifelnde Verbrecher mit grossem Herz für all jene, die in Gefahr waren.

So etwas macht jeden fertig

Jetzt aber ist dieser Jesse Pinkman vernarbt und verwildert. Seine zwei Kifferkumpel Badger und Skinny Pete helfen ihm fürs Erste mit Fertignudeln und Cash aus, aber Jesse ist wie der verwundete Soldat: flackernder Blick, posttraumatische Störung nach dem Drogenkrieg.

Schauspieler Aaron Paul war schon immer gut in den nervösen Intensitäten, die die Darstellung dieser Figur verlangte. Über die Jahre hat Jesse bei seinen Mitmenschen ein Unheil ums andere verschuldet, ohne dass er etwas davon direkt ausgelöst hätte. Die Dinge sind einfach regelmässig ausser Kontrolle geraten, so etwas macht jeden fertig.