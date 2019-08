Sie erfuhr im Big-Brother-Container nichts vom Tod eines Freundes

An diesem Freitagabend lief auf Sat 1 die letzte Folge der aktuellen Promi Big Brother-Staffel über die Bildschirme (ein Spin-off, in dem sich eher weniger bekannte Prominente überwachen lassen). Ganz unvorhergesehen ist nun die Realität über die Reality-Show hereingebrochen und zeigt einmal mehr auf, wie problematisch sich das Sendekonzept für die Teilnehmer entwickeln kann.

Alle wussten es, nur Pink nicht

In der vergangenen Woche ist Ingo Kantorek, ein Freund und Schauspielkollege von Janine Pink, einer 32-jährigen Schauspielerin und Teilnehmerin der aktuellen Staffel, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Sender Sat 1 und das Management von Janine Pink beschlossen jedoch, angeblich in Absprache mit der Familie der Schauspielerin, diese nicht über den Tod ihres ehemaligen Kollegen zu informieren - damit sie an der Serie bis zum Finale teilnehmen könne.

Das Dilemma: Die Schauspielerin sass noch bis Freitagabend im Reality-Container, ohne zu wissen, dass ein langjähriger Kollege ums Leben gekommen ist. Die Zuschauer wussten darüber sehr wohl Bescheid, und zwar am Ende gut eine Woche früher als die vom Tod eines Freundes betroffene Schauspielerin selbst. Entsprechend konnten die meisten kaum anders, als beim Finale Pinks Verhalten vor dieser Folie zu sehen.

Das Konzept der Serie - das zur Erinnerung - besteht darin, dass ein paar Freiwillige über Wochen oder Monate in einem Fernsehstudio («Container») rund um die Uhr mit einer Kamera überwacht werden, abgeschottet von der Aussenwelt, die Chancen, würdevoll aus dieser Sendung zu gehen, sind gering. Zudem müssen groteske Spiele gespielt und Wettbewerbe gewonnen werden. Die Fernsehzuschauer entscheiden letztlich darüber, wer am Ende im «Container» bleiben darf. Im Fernsehen übertragen wird ein Zusammenschnitt des Ganzen, in der Regel ein Worst-of: Beziehungskrisen, Nacktbaden, Streit, Lästereien, Körperhygiene, Launen, Langeweile. Mobbing ist das alles überragende Spielprinzip.

Big Brother war schon immer moralisch grenzwertiges Fernsehen. Als die erste Staffel ausgestrahlt wurde, war der Aufschrei gross, inzwischen scheint man sich daran gewöhnt zu haben. Eine häufig betonte Regel lautet, dass die Bewohner das Haus jederzeit verlassen können.