Ins Abseits gefurzt

Zweifel am Selbstwert

Nun rätselt die deutsche Fernsehnation, was hinter dem bizarren Auftritt stecken könnte. Mockridge tauchte nachdem Eklat kommentarlos ab, es tauchten dafür Spekulationen auf. Der Komiker habe sich schon vor der Sendung verdächtig benommen, am Morgen die Hauptprobe verpasst und sich entschuldigt, er habe verschlafen. Mockridge hatte zudem sein eigenes Kamerateam dabei, weshalb man nun spekuliert, dass er das Material selbst weiterverwenden will. Karsten Walter von der Schlager-Boygroup Feuerherz, ebenfalls vor Ort, sagte dem Magazin «Focus»: «Wir glauben nicht, dass er das ernst gemeint hat» – was die Frage aufwirft, wie ernst ein Komiker seinen Witz meinen muss, um Erfolg zu haben.

Dabei hätte Mockridge allen Grund, sich Mühe zu geben. Dem Sohn des kanadischen Kabarettisten und Schauspielers Bill Mockridge und der italienischen Kabarettistin Margie Kinsky scheint eine Bühnenkarriere schon in die Wiege gelegt worden zu sein. Als Jugendlicher versuchte er sich kurz an einer Fussballerkarriere, bevor er schliesslich Medien- und Kommunikationswissenschaften studierte und sich dann dem Showgeschäft zuwandte. Schnell wurde er Teil verschiedenster Comedy-Formate, wie etwa Stefan Raabs «TV Total», und wird auch immer wieder mit Auszeichnungen geehrt, unter anderem mit dem deutschen Grimme-Preis. Dennoch bekannte er in Interviews wiederholt, wie sehr er sich unter Druck fühle und mit Zweifeln am Selbstwert zu kämpfen habe.

Eigene Sendung